22 июня на «Роуз Боул» пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Ривер Плейт» сыграет против «Монтеррей». Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

«Ривер Плейт»

Команда считается по праву историческим грандом в родной Аргентине. Но вообще-то уже достаточно долго, как для такого амбициозного проекта, не получается подтвердить этот статус трофеями нужного уровня. Вот и в прошлом сезоне пришлось ограничиться только пятым местом в итоговой таблице. Да и сейчас не преуспели в рамках Апертуры: вышли из группы со второго места, но по пенальти уступили «Платенсе» – утешает разве что то, что впоследствии противник выиграл турнир. Разве что в Копе Либертадорес все ок: подопечные Гальярдо там свою группу выиграли, взяв 12 очков.

На клубном чемпионате мира латиноамериканцы начали с «Урава Ред Даймондс» ухитрились пропустить, но то был типичный гол престижа от соперника. Японцам ответили тремя своими мячами, добившись победы со счетом 3:1.

«Монтеррей»

Клуб не может выиграть чемпионский титул на родине вот уже более пяти лет, с 2019-го года. Хотя в прошлом сезоне, в Апертуре, получилось дойти до финального раунда, но и там проиграли. А этой весной, выйдя в плей-офф с 7-го места, прекратили борьбу на стадии четвертьфинала. Еще раньше, в марте, уступили в Кубке чемпионов КОНКАКАФ «Ванкувер Уайткепс», еще на уровне 1/8. А ведь пять раз, в 2019-м и 2021-м, мексиканцы были победителями в региональной Лиге чемпионов.

Не удивительно, что Демикелис распрощался со своей должностью. Сменивший его Торрент фактически дебютировал с «Интером» в первом туре. И может себе занести тот матч в актив, закончив боевой ничьей 1:1. Правда, сопернику позволили сровнять, открывая там счет.

Статистика личных встреч

В 2023-2024 клубы дважды сыграли товарищеские поединки. Сначала выиграли аргентинцы 1-0, потом закончили ничьей, обменявшись голами.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех аргентинцев. Но соперник смотрелся неплохо в прошлом туре – ждем, что тут обе забьют (коэффициент – 1,89).