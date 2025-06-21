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Клубный чемпионат мира
Ривер Плейт
22.06.2025 04:00 - : -
Монтеррей
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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 23:34 |
25
0

Ривер Плейт – Монтеррей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы E КЧМ-2025 22 июня в 04:00

21 июня 2025, 23:34 |
25
0
Ривер Плейт – Монтеррей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира в группе E между этими командам Ривер Плейт и Монтеррей.

Поединок пройдет на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре Ривер Плейт переиграл Ураву 3:1, а Монтеррей сыграл вничью с Интером 1:1.

Ривер Плейт – Монтеррей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

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Ривер Плейт Монтеррей смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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