22.06.2025 04:00 - : -
Клубный чемпионат мира21 июня 2025, 23:34 |
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Ривер Плейт – Монтеррей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы E КЧМ-2025 22 июня в 04:00
21 июня 2025, 23:34 |
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22 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира в группе E между этими командам Ривер Плейт и Монтеррей.
Поединок пройдет на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре Ривер Плейт переиграл Ураву 3:1, а Монтеррей сыграл вничью с Интером 1:1.
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Ривер Плейт – Монтеррей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
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