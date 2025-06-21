22 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира в группе E между этими командам Ривер Плейт и Монтеррей.

Поединок пройдет на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

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В первом туре Ривер Плейт переиграл Ураву 3:1, а Монтеррей сыграл вничью с Интером 1:1.

Ривер Плейт – Монтеррей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.