Легендарный клуб собирается подписать Балотелли. Тренер готов к переговорам
Итальянский нападающий может перебраться в «Ривер Плейт»
Итальянский нападающий Марио Балотелли привлекает внимание «Ривер Плейта». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, аргентинский клуб изучает возможность подписания 35-летнего футболиста. Тренер команды Марсело Гальярдо намерен участвовать в переговорах по подписанию Балотелли.
Марио Балоетлли является свободным агентом с 1 июля 2025 гола, последним его клубом был «Дженоа», в котором он не задержался и на год. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что Балотелли раскритиковал Вийера.
