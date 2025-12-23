Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Аргентина
23 декабря 2025, 21:54 |
Легендарный клуб собирается подписать Балотелли. Тренер готов к переговорам

Итальянский нападающий может перебраться в «Ривер Плейт»

23 декабря 2025, 21:54 |
Легендарный клуб собирается подписать Балотелли. Тренер готов к переговорам
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Итальянский нападающий Марио Балотелли привлекает внимание «Ривер Плейта». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, аргентинский клуб изучает возможность подписания 35-летнего футболиста. Тренер команды Марсело Гальярдо намерен участвовать в переговорах по подписанию Балотелли.

Марио Балоетлли является свободным агентом с 1 июля 2025 гола, последним его клубом был «Дженоа», в котором он не задержался и на год. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Балотелли раскритиковал Вийера.

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
