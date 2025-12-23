Легендарный клуб собирается подписать Балотелли. Тренер готов к переговорам

Итальянский нападающий Марио Балотелли привлекает внимание «Ривер Плейта». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, аргентинский клуб изучает возможность подписания 35-летнего футболиста. Тренер команды Марсело Гальярдо намерен участвовать в переговорах по подписанию Балотелли.

Марио Балоетлли является свободным агентом с 1 июля 2025 гола, последним его клубом был «Дженоа», в котором он не задержался и на год. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Балотелли раскритиковал Вийера.