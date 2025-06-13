ФОТО. С запахом моря. Ювентус представил гостевую форму на сезон 2025/26
Туринский клуб создал уникальный комплект
Туринский «Ювентус» и известный спортивный бренд Adidas официально представили новый гостевой комплект формы «зебр» на сезон 2025/26.
Дизайнеры вместе с представителями клуба вдохновились водоемами Италии, поэтому создали форму в ярко-голубом цвете с узорами воды.
Эмблема клуба и бренда изображены белым цветом, тогда как полосы на плечах выделены желтым, что является ссылкой на яркое солнце и лимонные деревья.
В новой гостевой форме «Ювентус» может сыграть на клубном чемпионате мира, который начнется уже 15 июня.
ФОТО. С запахом моря. Ювентус представил гостевую форму на сезон 2025/26
Juve’s summer heatwave is here 🔥— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) June 13, 2025
Introducing the new Juventus 2025/26 away shirt, available now! 🔗
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