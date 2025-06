Туринский «Ювентус» и известный спортивный бренд Adidas официально представили новый гостевой комплект формы «зебр» на сезон 2025/26.

Дизайнеры вместе с представителями клуба вдохновились водоемами Италии, поэтому создали форму в ярко-голубом цвете с узорами воды.

Эмблема клуба и бренда изображены белым цветом, тогда как полосы на плечах выделены желтым, что является ссылкой на яркое солнце и лимонные деревья.

В новой гостевой форме «Ювентус» может сыграть на клубном чемпионате мира, который начнется уже 15 июня.

ФОТО. С запахом моря. Ювентус представил гостевую форму на сезон 2025/26

Juve’s summer heatwave is here 🔥



Introducing the new Juventus 2025/26 away shirt, available now! 🔗