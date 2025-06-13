Италия13 июня 2025, 06:15 | Обновлено 13 июня 2025, 06:42
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Наполи готово подписать лучшего бомбардира Удинезе
Лоренцо Лукка провел хороший сезон в Серии А
13 июня 2025, 06:15 | Обновлено 13 июня 2025, 06:42
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24-річний форвард «Удінезе» Лоренцо Лукка може підсилити склад «Наполі».
Про це інформує видання Sky Sports.
Лукка у минулому сезоні став кращим бомбардиром «Удінезе» – зіграв 33 матчі та забив 12 м'ячів у Серії А.
За інформацією порталу Transfermarkt, Лоренцо Лукка оцінюється у 22 мільйони євро.
Італійський форвард у 2024 році дебютував за національну збірну Італії у матчах Ліги націй УЄФА.
Раніше стало відомо, що «Наполі» підсилився зірковим бельгійцем.
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