Наполи готово подписать лучшего бомбардира Удинезе

24-річний форвард «Удінезе» Лоренцо Лукка може підсилити склад «Наполі».

Про це інформує видання Sky Sports.

Лукка у минулому сезоні став кращим бомбардиром «Удінезе» – зіграв 33 матчі та забив 12 м'ячів у Серії А.

За інформацією порталу Transfermarkt, Лоренцо Лукка оцінюється у 22 мільйони євро.

Італійський форвард у 2024 році дебютував за національну збірну Італії у матчах Ліги націй УЄФА.

Раніше стало відомо, що «Наполі» підсилився зірковим бельгійцем.