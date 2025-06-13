Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи готово подписать лучшего бомбардира Удинезе
Италия
13 июня 2025, 06:15 | Обновлено 13 июня 2025, 06:42
144
0

Наполи готово подписать лучшего бомбардира Удинезе

Лоренцо Лукка провел хороший сезон в Серии А

13 июня 2025, 06:15 | Обновлено 13 июня 2025, 06:42
144
0
Наполи готово подписать лучшего бомбардира Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine

24-річний форвард «Удінезе» Лоренцо Лукка може підсилити склад «Наполі».

Про це інформує видання Sky Sports.

Лукка у минулому сезоні став кращим бомбардиром «Удінезе» – зіграв 33 матчі та забив 12 м'ячів у Серії А.

За інформацією порталу Transfermarkt, Лоренцо Лукка оцінюється у 22 мільйони євро.

Італійський форвард у 2024 році дебютував за національну збірну Італії у матчах Ліги націй УЄФА.

Раніше стало відомо, що «Наполі» підсилився зірковим бельгійцем.

По теме:
Звездный бразилец признался, что Роналду мог сыграть на Клубном ЧМ
Защитник Милана близок к переезду в Мадрид
Источник: Полесье прекратило попытки подписания дебютанта сборной Украины
Наполи Удинезе чемпионат Италии по футболу Серия A Лоренцо Лукка трансферы трансферы Серии A
Александр Сильченко Источник: Sky Sport Italia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Футбол | 12 июня 2025, 09:33 3
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»

Василий Кардаш считает, что ко всем остальным представителям сборной есть вопросы

РОНАЛДО: «Мне очень тяжело пережить эту утрату»
Футбол | 13 июня 2025, 03:46 0
РОНАЛДО: «Мне очень тяжело пережить эту утрату»
РОНАЛДО: «Мне очень тяжело пережить эту утрату»

Легендарный бразилец о Диего Марадоне

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Бокс | 12.06.2025, 08:53
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
Футбол | 12.06.2025, 23:22
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Футбол | 12.06.2025, 07:26
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
11.06.2025, 05:58
Футбол
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
12.06.2025, 00:35
Футбол
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
11.06.2025, 03:16 1
Футбол
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
11.06.2025, 09:03 2
Футбол
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
12.06.2025, 23:44 2
Бокс
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
11.06.2025, 08:35 1
Футбол
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
11.06.2025, 01:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем