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Чемпионат Европы
11 июня 2025, 11:31 |
1123
0

Украина может лишиться игрока на Евро. Все из-за клубного чемпионата мира

Артем Смоляков может вернуться в Лос-Анджелес, если у команды будет много травм

11 июня 2025, 11:31 |
1123
0
Украина может лишиться игрока на Евро. Все из-за клубного чемпионата мира
ФК Лос-Анджелес. Артем Смоляков

Украинский защитник американского «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков рассказал интересный нюанс относительно своего участия в молодежном Евро-2025:

«Я разговаривал с клубом по этому поводу. Так получилось, что в этом году клубный чемпионат мира и молодежный чемпионат Европы пришлись на июнь. И что делать в такой ситуации? Было трудно определить.

ФК «Лос-Анджелес» мог не отпускать меня на Евро-2025, однако в клубе пошли мне навстречу. Хотя там существует такая договоренность, что если в команде травмируются шесть-семь или восемь игроков, то меня могут вернуть в клуб».

Смоляков в целом провел в футболке ФК Лос-Анджелес девять матчей, забив один гол. Transfermarkt оценивает 22-летнего левого защитника в 1,8 млн евро.

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Артем Смоляков Лос-Анджелес Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21 клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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