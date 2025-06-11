Украина может лишиться игрока на Евро. Все из-за клубного чемпионата мира

Украинский защитник американского «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков рассказал интересный нюанс относительно своего участия в молодежном Евро-2025:

«Я разговаривал с клубом по этому поводу. Так получилось, что в этом году клубный чемпионат мира и молодежный чемпионат Европы пришлись на июнь. И что делать в такой ситуации? Было трудно определить.

ФК «Лос-Анджелес» мог не отпускать меня на Евро-2025, однако в клубе пошли мне навстречу. Хотя там существует такая договоренность, что если в команде травмируются шесть-семь или восемь игроков, то меня могут вернуть в клуб».

Смоляков в целом провел в футболке ФК Лос-Анджелес девять матчей, забив один гол. Transfermarkt оценивает 22-летнего левого защитника в 1,8 млн евро.