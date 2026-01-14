Н. Киченок / Ниномия – Питер / Тджен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Хобарте
14 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.
В четвертьфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) играют против тандема Катажина Питер (Польша) / Джанис Тджен (Индонезия). Время начала встречи – 04:10 по Киеву.
Это первое очное противостояние дуэтов.
Победительницы поединка в полуфинале встретятся с третьей сеяной парой Эри Ходзуми / У Фансень.
