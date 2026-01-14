Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Н. Киченок / Ниномия – Питер / Тджен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 января 2026, 04:15 |
50
0

Н. Киченок / Ниномия – Питер / Тджен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Хобарте

14 января 2026, 04:15 |
50
0
Н. Киченок / Ниномия – Питер / Тджен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок

14 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) играют против тандема Катажина Питер (Польша) / Джанис Тджен (Индонезия). Время начала встречи – 04:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка в полуфинале встретятся с третьей сеяной парой Эри Ходзуми / У Фансень.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Четыре из четырех. Украинцы стартовали в отборе Aus Open 2026: кто дальше?
Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Джанис Тджен Надежда Киченок смотреть онлайн Катажина Кава WTA Хобарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Бокс | 13 января 2026, 06:42 1
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа

Украинец выбрал Мухаммеда Али

Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01
Теннис | 13 января 2026, 23:31 0
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01

Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Бокс | 13.01.2026, 19:04
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Футбол | 13.01.2026, 17:43
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 13.01.2026, 23:13
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 6
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем