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Major League Soccer
11 июня 2025, 09:53 | Обновлено 11 июня 2025, 09:54
543
0

СМОЛЯКОВ: «Льорис часто спрашивает, какая ситуация в Украине»

Артем рассказал об общении со звездными одноклубниками

11 июня 2025, 09:53 | Обновлено 11 июня 2025, 09:54
543
0
СМОЛЯКОВ: «Льорис часто спрашивает, какая ситуация в Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

Украинский защитник Лос-Анджелеса Артем Смоляков рассказал об общении со звездными одноклубниками. За клуб из США выступают Уго Льорис и Оливье Жиру.

– В Лос-Анджелес твоими одноклубниками есть две культовые фигуры в истории сборной Франции – Уго Льорис и Оливье Жиру. Можешь рассказать, какие они в обиходе?

– Они обычные ребята. Я могу к ним подойти пообщаться, они могут подойти ко мне пообщаться – нет проблем. Часто ко мне Льорис подходит, спрашивает: «Как дела? Как обстоят дома? Какая ситуация в Украине?

Хочу выделить также и Жиру. Какая бы передача на него ни шла, он подстраивается, выигрывает единоборство в воздухе практически всегда, – рассказал Артем.

Смоляков провел в футболке ФК Лос-Анджелес девять поединков, забив один гол. Transfermarkt оценивает 22-летнего левого защитника в 1,8 млн. евро.

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Артем Смоляков Уго Льорис Оливье Жиру Лос-Анджелес (MLS) Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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