Двух игроков клубы не хотели отпускать в сборную Украины. УАФ договорилась
Не только Ярмолюк, но и Смоляков был под вопросом
По информации журналиста Виктора Вацко, сразу два клуба не хотели отпускать игроков в молодежную сборную Украины на чемпионат Европы.
Это не только Брентфорд в отношении хавбека Егора Ярмолюка, но и ФК Лос-Анджелес не хотел перед Клубным чемпионатом мира отпускать в Украину U-21 защитника Артема Смолякова.
Оба клуба считают, что молодежный Евро не входит в официальный календарь УЕФА, поэтому футболистов вызывать не нужно.
Однако УАФ удалось договориться с руководством – и оба игрока включены в заявку команды на Евро-2025, который стартует 12 июня.
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