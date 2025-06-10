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Чемпионат Европы
10 июня 2025, 19:47 | Обновлено 10 июня 2025, 19:52
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0

Двух игроков клубы не хотели отпускать в сборную Украины. УАФ договорилась

Не только Ярмолюк, но и Смоляков был под вопросом

10 июня 2025, 19:47 | Обновлено 10 июня 2025, 19:52
301
0
Двух игроков клубы не хотели отпускать в сборную Украины. УАФ договорилась
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

По информации журналиста Виктора Вацко, сразу два клуба не хотели отпускать игроков в молодежную сборную Украины на чемпионат Европы.

Это не только Брентфорд в отношении хавбека Егора Ярмолюка, но и ФК Лос-Анджелес не хотел перед Клубным чемпионатом мира отпускать в Украину U-21 защитника Артема Смолякова.

Оба клуба считают, что молодежный Евро не входит в официальный календарь УЕФА, поэтому футболистов вызывать не нужно.

Однако УАФ удалось договориться с руководством – и оба игрока включены в заявку команды на Евро-2025, который стартует 12 июня.

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Артем Смоляков Егор Ярмолюк сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21 Брентфорд Лос-Анджелес (MLS)
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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