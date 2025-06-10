Двух игроков клубы не хотели отпускать в сборную Украины. УАФ договорилась

По информации журналиста Виктора Вацко, сразу два клуба не хотели отпускать игроков в молодежную сборную Украины на чемпионат Европы.

Это не только Брентфорд в отношении хавбека Егора Ярмолюка, но и ФК Лос-Анджелес не хотел перед Клубным чемпионатом мира отпускать в Украину U-21 защитника Артема Смолякова.

Оба клуба считают, что молодежный Евро не входит в официальный календарь УЕФА, поэтому футболистов вызывать не нужно.

Однако УАФ удалось договориться с руководством – и оба игрока включены в заявку команды на Евро-2025, который стартует 12 июня.