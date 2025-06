11 из 11. Луис Энрике имеет уникальную статистику финалов

В финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике победил «Интер» со счетом 5:0.

Для ПСЖ этот трофей стал уже четвертым в сезоне, а также первым в Лиге чемпионов в истории.

Для Луиса Энрике этот финал стал 11-м в качестве тренера. Во всех матчах он одержал победу!

2015: КИ, «Барселона» – «Атлетик» – 3:1

2015: ЛЧ, «Барселона» – «Ювентус» – 3:1

2015: СУ, «Барселона» – «Севилья» – 5:4

2015: КЧМ, «Барселона» – «Ривер Плейт» – 3:0

2016: КИ, «Барселона» – «Севилья» – 2:0

2017: КИ, «Барселона» – «Алавес» – 3:1

2004: СФ, «ПСЖ» – «Тулуза» – 2:0

2024: КФ, «ПСЖ» – «Лион – 2:1

2025: СФ, «ПСЖ» – «Монако» – 1:0

2025: КФ, «ПСЖ» – «Реймс» – 3:0

2025: ЛЧ, «ПСЖ» – «Интер» – 5:0

