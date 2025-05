Впервые за 20 лет на турнире Grand Slam в 1/8 финала вышли все 8 сеяных

31 мая были определены все пары 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Впервые с Australian Open 2005 на турнире Grand Slam в четвертый раунд пробились все восемь сеяных: Арина Соболенко, Коко Гауфф, Джессика Пегула, Жасмин Паолини, Ига Свентек, Мирра Андреева, Мэдисон Киз и Чжэн Циньвень.

Если учитывать всех участниц 1/8 финала, то только две теннисистки без номера посева: Лоис Буассон (обладательница wild card, 361-я в рейтинге) и Хейли Баптист (70-я).

А вот на Ролан Гаррос в последний раз восемь сеяных играли в четвертом круге в 2003 году.

Пары четвертого раунда в женской сетке:

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [16]

Людмила Самсонова [19] – Чжэн Циньвень [8]

Жасмин Паолини [4] – Элина Свитолина [13]

Елена Рыбакина [12] – Ига Свентек [5]

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [6] – Дарья Касаткина [17]

Лоис Буассон [WC] – Джессика Пегула [3]

Мэдисон Киз [7] – Хэйли Баптист

Екатерина Александрова – Коко Гауфф [2]

