Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
31 мая на французском мейджоре состоялись матчи 3-го раунда в нижней части сетки
31 мая состоялись матчи 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2025 в нижней части турнирной сетки.
Вторая ракетка мира Коко Гауфф в двух сетах обыграла Марию Боузкову. Следующей соперницей американки будет «нейтралка» Екатерина Александрова.
Чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз одолела Софию Кенин. За выход в четвертьфинал Киз поборется против Хэйли Баптист.
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Третья сеяная Джессика Пегула в трех партиях разобралась с Маркетой Вондроушовой и далее встретится с сенсационной француженкой из четвертой сотни рейтинга Лоис Буассон.
Представительница Австралии Дарья Касаткина выбила 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу. Следующая оппонентка Дарьи – Мирра Андреева.
Днем ранее на Ролан Гаррос состоялись поединки третьего раунда в верхней части сетки, где свой матч выиграла и украинка Элина Свитолина. 1 июня Элина поборется с Жасмин Паолини в четвертом круге.
Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [6] – Юлия Путинцева [32] – 6:3, 6:1
Дарья Касаткина [17] – Паула Бадоса [10] – 6:1, 7:5
Эльза Жакемо [WC] – Лоис Буассон [WC] – 3:6, 6:0, 5:7
Маркета Вондроушова – Джессика Пегула [3] – 6:3, 4:6, 2:6
Мэдисон Киз [7] – София Кенин [31] – 4:6, 6:3, 7:5
Хэйли Баптист – Джессика Бузас Манейро – 7:6 (7:4), 6:1
Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова – 2:6, 2:6
Мария Боузкова – Коко Гауфф [2] – 1:6, 6:7 (3:7)
Ролан Гаррос 2025. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [16]
Людмила Самсонова [19] – Чжэн Циньвень [8]
Жасмин Паолини [4] – Элина Свитолина [13]
Елена Рыбакина [12] – Ига Свентек [5]
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [6] – Дарья Касаткина [17]
Лоис Буассон [WC] – Джессика Пегула [3]
Мэдисон Киз [7] – Хэйли Баптист
Екатерина Александрова – Коко Гауфф [2]
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