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  4. Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 02:50 |
247
0

Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин

31 мая на французском мейджоре состоялись матчи 3-го раунда в нижней части сетки

01 июня 2025, 02:50 |
247
0
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

31 мая состоялись матчи 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2025 в нижней части турнирной сетки.

Вторая ракетка мира Коко Гауфф в двух сетах обыграла Марию Боузкову. Следующей соперницей американки будет «нейтралка» Екатерина Александрова.

Чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз одолела Софию Кенин. За выход в четвертьфинал Киз поборется против Хэйли Баптист.

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Третья сеяная Джессика Пегула в трех партиях разобралась с Маркетой Вондроушовой и далее встретится с сенсационной француженкой из четвертой сотни рейтинга Лоис Буассон.

Представительница Австралии Дарья Касаткина выбила 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу. Следующая оппонентка Дарьи – Мирра Андреева.

Днем ранее на Ролан Гаррос состоялись поединки третьего раунда в верхней части сетки, где свой матч выиграла и украинка Элина Свитолина. 1 июня Элина поборется с Жасмин Паолини в четвертом круге.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [6] – Юлия Путинцева [32] – 6:3, 6:1
Дарья Касаткина [17] – Паула Бадоса [10] – 6:1, 7:5

Эльза Жакемо [WC] – Лоис Буассон [WC] – 3:6, 6:0, 5:7
Маркета Вондроушова – Джессика Пегула [3] – 6:3, 4:6, 2:6

Мэдисон Киз [7] – София Кенин [31] – 4:6, 6:3, 7:5
Хэйли Баптист – Джессика Бузас Манейро – 7:6 (7:4), 6:1

Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова – 2:6, 2:6
Мария Боузкова – Коко Гауфф [2] – 1:6, 6:7 (3:7)

Ролан Гаррос 2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [16]
Людмила Самсонова [19] – Чжэн Циньвень [8]

Жасмин Паолини [4] – Элина Свитолина [13]
Елена Рыбакина [12] – Ига Свентек [5]

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [6] – Дарья Касаткина [17]
Лоис Буассон [WC] – Джессика Пегула [3]

Мэдисон Киз [7] – Хэйли Баптист
Екатерина Александрова – Коко Гауфф [2]

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Ролан Гаррос 2025 Мирра Андреева Юлия Путинцева Дарья Касаткина Паула Бадоса Эльза Жакемо Лоис Буассон Маркета Вондроушова Джессика Пегула Мэдисон Киз София Кенин Хейли Баптист Джессика Бузас Манейро Вероника Кудерметова Екатерина Александрова Мария Боузкова Коко Гауфф Арина Соболенко Аманда Анисимова Людмила Самсонова Чжэн Циньвень Жасмин Паолини Элина Свитолина Елена Рыбакина Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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