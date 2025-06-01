Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин

31 мая состоялись матчи 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2025 в нижней части турнирной сетки.

Вторая ракетка мира Коко Гауфф в двух сетах обыграла Марию Боузкову. Следующей соперницей американки будет «нейтралка» Екатерина Александрова.

Чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз одолела Софию Кенин. За выход в четвертьфинал Киз поборется против Хэйли Баптист.

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Третья сеяная Джессика Пегула в трех партиях разобралась с Маркетой Вондроушовой и далее встретится с сенсационной француженкой из четвертой сотни рейтинга Лоис Буассон.

Представительница Австралии Дарья Касаткина выбила 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу. Следующая оппонентка Дарьи – Мирра Андреева.

Днем ранее на Ролан Гаррос состоялись поединки третьего раунда в верхней части сетки, где свой матч выиграла и украинка Элина Свитолина. 1 июня Элина поборется с Жасмин Паолини в четвертом круге.

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Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [6] – Юлия Путинцева [32] – 6:3, 6:1

Дарья Касаткина [17] – Паула Бадоса [10] – 6:1, 7:5

Эльза Жакемо [WC] – Лоис Буассон [WC] – 3:6, 6:0, 5:7

Маркета Вондроушова – Джессика Пегула [3] – 6:3, 4:6, 2:6

Мэдисон Киз [7] – София Кенин [31] – 4:6, 6:3, 7:5

Хэйли Баптист – Джессика Бузас Манейро – 7:6 (7:4), 6:1

Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова – 2:6, 2:6

Мария Боузкова – Коко Гауфф [2] – 1:6, 6:7 (3:7)

Ролан Гаррос 2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [16]

Людмила Самсонова [19] – Чжэн Циньвень [8]

Жасмин Паолини [4] – Элина Свитолина [13]

Елена Рыбакина [12] – Ига Свентек [5]

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [6] – Дарья Касаткина [17]

Лоис Буассон [WC] – Джессика Пегула [3]

Мэдисон Киз [7] – Хэйли Баптист

Екатерина Александрова – Коко Гауфф [2]