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  4. Касаткина выбила 10-ю ракетку с Ролан Гаррос и далее сыграет с Андреевой
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 14:15 | Обновлено 31 мая 2025, 15:33
1355
2

Касаткина выбила 10-ю ракетку с Ролан Гаррос и далее сыграет с Андреевой

Дарья в двух сетах разобралась с Паулой в матче третьего раунда французского мейджора

31 мая 2025, 14:15 | Обновлено 31 мая 2025, 15:33
1355
2
Касаткина выбила 10-ю ракетку с Ролан Гаррос и далее сыграет с Андреевой
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса и Дарья Касаткина

Представительница Австралии и 17-я сеяная Отрытого чемпионата Франции 2025 Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала.

В третьем раунде мейджора в Париже Касаткина в двух сетах разобралась с 10-й ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании за 1 час и 34 минуты.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Дарья Касаткина (Австралия) [17] – Паула Бадоса (Испания) [10] – 6:1, 7:5

Дарья провела седьмое очное противостояние против Паулы и добыла четвертую победу.

Касаткина добыла 25-ю победу над теннисисткой из топ-10 и первую в 2025 году.

Следующей соперницей Дарьи будет шестая ракетка мира Мирра Андреева, которая прошла Юлию Путинцеву. Касаткина ранее только один раз играла против Мирры – в 2024 на харде пятисотника в Нинбо Дарья закрыла Андрееву.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Мирра Андреева [6] – Юлия Путинцева (Казахстан) [32] – 6:3, 6:1

Видеообзор матча Касаткина – Бадоса

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Дарья Касаткина Паула Бадоса Мирра Андреева Юлия Путинцева Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Go, Australia!
Нарешті Дашка починає проникатися справжнім австралійським духом) Ще й Бадосу ним наповнила по самі вінця. Це тобі не нещасну японську мамцю обігрувати, яка постійно на межі нервового зриву - це справжня австралійська міць!)
А якщо серйозно, Касаткіна завжди підкуповувала своєю холоднокровністю (те, чого бракує нашим перспективним), і в сьогоднішньому матчі собі не зрадила. 
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+2
Андрій Заліщук
Вірю в тебе Даша і далі, тобі пельмень по силам
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+2
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