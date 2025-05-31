Касаткина выбила 10-ю ракетку с Ролан Гаррос и далее сыграет с Андреевой

Представительница Австралии и 17-я сеяная Отрытого чемпионата Франции 2025 Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала.

В третьем раунде мейджора в Париже Касаткина в двух сетах разобралась с 10-й ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании за 1 час и 34 минуты.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Дарья Касаткина (Австралия) [17] – Паула Бадоса (Испания) [10] – 6:1, 7:5

Дарья провела седьмое очное противостояние против Паулы и добыла четвертую победу.

Касаткина добыла 25-ю победу над теннисисткой из топ-10 и первую в 2025 году.

Следующей соперницей Дарьи будет шестая ракетка мира Мирра Андреева, которая прошла Юлию Путинцеву. Касаткина ранее только один раз играла против Мирры – в 2024 на харде пятисотника в Нинбо Дарья закрыла Андрееву.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Мирра Андреева [6] – Юлия Путинцева (Казахстан) [32] – 6:3, 6:1

Видеообзор матча Касаткина – Бадоса