Чемпионка Australian Open 2025 отыграла 3 матчбола в матче на Ролан Гаррос
Мэдисон Киз оформила камбек в игре против Софии Кенин и вышла в 1/8 финала мейджора
Победительница Australian Open 2025 и восьмая ракетка мира Мэдисон Киз (США) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025.
В третьем раунде мейджора в Париже американка в трех сетах одолела свою соотечественницу Софию Кенин (WTA 30), которая также брала титул в Мельбурне (в 2020 году). Матч длился 2.5 часа.
Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала
Мэдисон Киз (США) [7] – София Кенин (США) [31] – 4:6, 6:3, 7:5
В третьей партии Киз отыграла три матчбола на подаче в 10-м гейме, после чего взяла 11-й и 12-й, закрыв за собой поединок.
Мэдисон и София провели пятое очное противостояние. Киз добыла четвертую победу.
Для Мэдисон это матч стал десятым выигранным подряд на турнирах Grand Slam. Всего у Киз уже 27 побед в 2025 году.
Следующей соперницей представительницы США будет Хэйли Баптист (США, WTA 70), которая в своей игре 1/16 финала одолела Джессику Бузас Манейро (Испания, WTA 68).
Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала
Хэйли Баптист (США) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 7:6 (7:4), 6:1
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