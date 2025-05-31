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Ролан Гаррос
31 мая 2025, 20:48 | Обновлено 31 мая 2025, 21:53
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0

Чемпионка Australian Open 2025 отыграла 3 матчбола в матче на Ролан Гаррос

Мэдисон Киз оформила камбек в игре против Софии Кенин и вышла в 1/8 финала мейджора

31 мая 2025, 20:48 | Обновлено 31 мая 2025, 21:53
1214
0
Чемпионка Australian Open 2025 отыграла 3 матчбола в матче на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Победительница Australian Open 2025 и восьмая ракетка мира Мэдисон Киз (США) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

В третьем раунде мейджора в Париже американка в трех сетах одолела свою соотечественницу Софию Кенин (WTA 30), которая также брала титул в Мельбурне (в 2020 году). Матч длился 2.5 часа.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Мэдисон Киз (США) [7] – София Кенин (США) [31] – 4:6, 6:3, 7:5

В третьей партии Киз отыграла три матчбола на подаче в 10-м гейме, после чего взяла 11-й и 12-й, закрыв за собой поединок.

Мэдисон и София провели пятое очное противостояние. Киз добыла четвертую победу.

Для Мэдисон это матч стал десятым выигранным подряд на турнирах Grand Slam. Всего у Киз уже 27 побед в 2025 году.

Следующей соперницей представительницы США будет Хэйли Баптист (США, WTA 70), которая в своей игре 1/16 финала одолела Джессику Бузас Манейро (Испания, WTA 68).

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Хэйли Баптист (США) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 7:6 (7:4), 6:1

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Мэдисон Киз София Кенин Хейли Баптист Джессика Бузас Манейро Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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