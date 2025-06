ОФИЦИАЛЬНО. На выход. Тоттенхэм сообщил об уходе четырех игроков

Новоиспеченный победитель Лиги Европы, «Тоттенхэм», официально попрощался с четырьмя футболистами после завершения текущего сезона.

На официальном сайте клуба указано, что команду покинули такие игроки: Фрейзер Форстер, Алфи Уайтмен, Серхио Регилон и Тимо Вернер.

Немецкий форвард Вернер вернется в «РБ Лейпциг» после шести месяцев аренды в лондонском клубе. Трое других футболистов станут свободными агентами, поскольку их контракты с «Тоттенхэмом» завершились.

Напомним, что «Тоттенхэм» занял 17-е место в Английской Премьер-лиге (38 очков), однако коллектив выиграл Лигу Европы, одолев в финал «Манчестер Юнайтед» (1:0).

