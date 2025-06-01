ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал лидера Вулверхэмптона
За Матеуса Кунью была выплачена минимальная сумма отступных
26-летний бразильский форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».
Об этом информирует пресс-служба «красных дьяволов».
Известно, что у Матеуса в контракте была прописана сумма отступных в размере 62,5 миллиона фунтов. Также рассматривалась возможность подписать игрока с оплатой в несколько частей.
Тем не менее Кунья уже игрок «Манчестер Юнайтеда» и это первое пополнение для Рубена Аморима.
Известно, что Кунья подписал 5-летний контракт с клубом.
Кунья за «Вулверхэмптон» в прошлом сезоне сыграл 37 матчей и забил 17 мячей.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «красные дьяволы» выплатили «волкам» минимальную сумму отступных.
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