ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал лидера Вулверхэмптона

26-летний бразильский форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Об этом информирует пресс-служба «красных дьяволов».

Известно, что у Матеуса в контракте была прописана сумма отступных в размере 62,5 миллиона фунтов. Также рассматривалась возможность подписать игрока с оплатой в несколько частей.

Тем не менее Кунья уже игрок «Манчестер Юнайтеда» и это первое пополнение для Рубена Аморима.

Известно, что Кунья подписал 5-летний контракт с клубом.

Кунья за «Вулверхэмптон» в прошлом сезоне сыграл 37 матчей и забил 17 мячей.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «красные дьяволы» выплатили «волкам» минимальную сумму отступных.