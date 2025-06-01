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Англия
01 июня 2025, 16:22 | Обновлено 01 июня 2025, 16:51
1187
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал лидера Вулверхэмптона

За Матеуса Кунью была выплачена минимальная сумма отступных

01 июня 2025, 16:22 | Обновлено 01 июня 2025, 16:51
1187
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал лидера Вулверхэмптона
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний бразильский форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Об этом информирует пресс-служба «красных дьяволов».

Известно, что у Матеуса в контракте была прописана сумма отступных в размере 62,5 миллиона фунтов. Также рассматривалась возможность подписать игрока с оплатой в несколько частей.

Тем не менее Кунья уже игрок «Манчестер Юнайтеда» и это первое пополнение для Рубена Аморима.

Известно, что Кунья подписал 5-летний контракт с клубом.

Кунья за «Вулверхэмптон» в прошлом сезоне сыграл 37 матчей и забил 17 мячей.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «красные дьяволы» выплатили «волкам» минимальную сумму отступных.

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Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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