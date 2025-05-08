Другие новости08 мая 2025, 02:00 | Обновлено 08 мая 2025, 02:54
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Играй, как Бекхэм. Украинская футболистка снялась в ретро футболке
Яна Котик поражает не только своей красотой, но и игрой на футбольном поле
08 мая 2025, 02:00 | Обновлено 08 мая 2025, 02:54
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22-летняя защитница полтавской «Ворсклы» и сборной Украины Яна Котик снялась в фотосессии, где примерила ретроформу «Манчестер Юнайтед».
Выбрала форму легендарного Дэвида Бекхэма.
Яна Котик играет на позиции центральной защитницы. В полтавской «Ворскле» и сборной Украины - основной игрок.
В нынешней Лиге наций сыграла за сборную Украины три матча и забила один гол в ворота сборной Хорватии.
За полтавскую «Ворсклу» в этом сезоне сыграла 17 матчей в чемпионате Украины и 4 игры в Лиге чемпионов.
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