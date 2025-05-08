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08 мая 2025, 02:00 | Обновлено 08 мая 2025, 02:54
49
0

Играй, как Бекхэм. Украинская футболистка снялась в ретро футболке

Яна Котик поражает не только своей красотой, но и игрой на футбольном поле

08 мая 2025, 02:00 | Обновлено 08 мая 2025, 02:54
49
0
Играй, как Бекхэм. Украинская футболистка снялась в ретро футболке
https://www.instagram.com/yanakotyk

22-летняя защитница полтавской «Ворсклы» и сборной Украины Яна Котик снялась в фотосессии, где примерила ретроформу «Манчестер Юнайтед».

Выбрала форму легендарного Дэвида Бекхэма.

Яна Котик играет на позиции центральной защитницы. В полтавской «Ворскле» и сборной Украины - основной игрок.

В нынешней Лиге наций сыграла за сборную Украины три матча и забила один гол в ворота сборной Хорватии.

За полтавскую «Ворсклу» в этом сезоне сыграла 17 матчей в чемпионате Украины и 4 игры в Лиге чемпионов.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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