Играй, как Бекхэм. Украинская футболистка снялась в ретро футболке

22-летняя защитница полтавской «Ворсклы» и сборной Украины Яна Котик снялась в фотосессии, где примерила ретроформу «Манчестер Юнайтед».

Выбрала форму легендарного Дэвида Бекхэма.

Яна Котик играет на позиции центральной защитницы. В полтавской «Ворскле» и сборной Украины - основной игрок.

В нынешней Лиге наций сыграла за сборную Украины три матча и забила один гол в ворота сборной Хорватии.

За полтавскую «Ворсклу» в этом сезоне сыграла 17 матчей в чемпионате Украины и 4 игры в Лиге чемпионов.