«Ужасное выступление… отличный результат!» Фаны – о победе Милана
«Милан» на выезде обыграл «Дженоа»
В понедельник, 5 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Италии по футболу между командами «Дженоа» и «Милан». Поединок завершился победой «Милана» со счетом 2:1.
Счет в матче на 61-й минуте открыл нападающий «Дженоа» Витинья. Но удержать победный результат хозяевам не удалось.
На 76-й минуте Рафаэл Леау сравнял счет. А уже на следующей минуте хавбек «Дженоа» Мортен Френдруп отправил мяч в свои ворота.
Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не был включен в заявку команды на матч. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы.
Болельщики «Милана» рады победе. Но понимают, что команде повезло.
Dave: Ужасное выступление… отличный результат!! Все в порядке? Мда!!
Cuzo1Ace(delusion arc): Слава Богу за Рафу.
BADCH1CK3N: Вот это повезло!!
Khan: Вернитесь к четвёрке в обороне. Мы лучше атакуем, когда играем таким образом.
THIAGO ASSUNÇÃO: Фух! Это был драматический поворот для игроков, вызванных во второй половине сезона/ и крайне важно сохранить шансы на место в соревнованиях за пределами Италии, желательно в следующей Лиге Европы.
Vijay Rahaman: Сейчас все направлено на то, чтобы подготовиться к финалу Кубка Италии. Получили 3 очка и гол Леау (который дисквалифицирован против «Болоньи» в пятницу, так что хорошо отдохнет перед финалом). К счастью, Меньян сейчас в отличной форме!
Samuel Agunu-Enaikele: Масштабная победа. Европа все еще возможна.
Akinyode Opeyemi: Мораль должна подняться перед следующей игрой. Соперник должен забить, прежде чем Милан сможет очнуться... Не всегда камбек сработает.
Andre Mrz: Сложный матч... Дженоа боролась очень упорно на каждом дюйме поля... заслуженные 3 очка с долей удачи.
Gbénga Olátúnjí: Вы, ребята, спали 70 минут. В любом случае, это отличная победа.
We come from behind to take all three points 🔁#GenoaMilan #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) May 5, 2025
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