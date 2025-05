«Ужасное выступление… отличный результат!» Фаны – о победе Милана

В понедельник, 5 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Италии по футболу между командами «Дженоа» и «Милан». Поединок завершился победой «Милана» со счетом 2:1.

Счет в матче на 61-й минуте открыл нападающий «Дженоа» Витинья. Но удержать победный результат хозяевам не удалось.

На 76-й минуте Рафаэл Леау сравнял счет. А уже на следующей минуте хавбек «Дженоа» Мортен Френдруп отправил мяч в свои ворота.

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не был включен в заявку команды на матч. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы.

Болельщики «Милана» рады победе. Но понимают, что команде повезло.

Dave: Ужасное выступление… отличный результат!! Все в порядке? Мда!!

Cuzo1Ace(delusion arc): Слава Богу за Рафу.

BADCH1CK3N: Вот это повезло!!

Khan: Вернитесь к четвёрке в обороне. Мы лучше атакуем, когда играем таким образом.

THIAGO ASSUNÇÃO: Фух! Это был драматический поворот для игроков, вызванных во второй половине сезона/ и крайне важно сохранить шансы на место в соревнованиях за пределами Италии, желательно в следующей Лиге Европы.

Vijay Rahaman: Сейчас все направлено на то, чтобы подготовиться к финалу Кубка Италии. Получили 3 очка и гол Леау (который дисквалифицирован против «Болоньи» в пятницу, так что хорошо отдохнет перед финалом). К счастью, Меньян сейчас в отличной форме!

Samuel Agunu-Enaikele: Масштабная победа. Европа все еще возможна.

Akinyode Opeyemi: Мораль должна подняться перед следующей игрой. Соперник должен забить, прежде чем Милан сможет очнуться... Не всегда камбек сработает.

Andre Mrz: Сложный матч... Дженоа боролась очень упорно на каждом дюйме поля... заслуженные 3 очка с долей удачи.

Gbénga Olátúnjí: Вы, ребята, спали 70 минут. В любом случае, это отличная победа.

