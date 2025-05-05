Камбек за одну минуту. Милан в гостях одержал волевую победу над Дженоа

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде одержал волевую победу над «Дженоа» со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. На 61-й минуте нападающий хозяев Витинья открыл счет. Однако «Милан» быстро отреагировал.

На 76-й минуте Рафаэл Леау сравнял счет после ассиста от Хименеса, а уже на следующей минуте автогол хавбека «Дженоа» Мортена Френдрупа вывел гостей вперед.

Благодаря этой победе, «Милан» набрал 57 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 39 очками занимает 13-ю строчку.

Украинский хавбек Руслан Малиновский не был включен в заявку команды хозяев поля из-за травмы.

Серия А. 35-й тур, 5 мая 2025

Дженоа – Милан – 1:2

Голы: Витинья, 61– Леау, 76, Френдруп, 77 (автогол)