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Чемпионат Италии
Дженоа
05.05.2025 21:45 – FT 1 : 2
Милан
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Италия
05 мая 2025, 23:47 | Обновлено 05 мая 2025, 23:53
231
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Камбек за одну минуту. Милан в гостях одержал волевую победу над Дженоа

Руслан Малиновский не был включен в заявку хозяев поля из-за травмы

05 мая 2025, 23:47 | Обновлено 05 мая 2025, 23:53
231
1
Камбек за одну минуту. Милан в гостях одержал волевую победу над Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде одержал волевую победу над «Дженоа» со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. На 61-й минуте нападающий хозяев Витинья открыл счет. Однако «Милан» быстро отреагировал.

На 76-й минуте Рафаэл Леау сравнял счет после ассиста от Хименеса, а уже на следующей минуте автогол хавбека «Дженоа» Мортена Френдрупа вывел гостей вперед.

Благодаря этой победе, «Милан» набрал 57 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 39 очками занимает 13-ю строчку.

Украинский хавбек Руслан Малиновский не был включен в заявку команды хозяев поля из-за травмы.

Серия А. 35-й тур, 5 мая 2025

Дженоа – Милан – 1:2

Голы: Витинья, 61– Леау, 76, Френдруп, 77 (автогол)

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Милан Серия A Дженоа травма чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Дженоа - Милан Рафаэл Леау Мортен Френдруп автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ivankondrat96
Хочеться сподіватись, що Мілан знайде тренера і наступний сезон буде для команди більш вдалим
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