Камбек за одну минуту. Милан в гостях одержал волевую победу над Дженоа
Руслан Малиновский не был включен в заявку хозяев поля из-за травмы
В матче 35-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде одержал волевую победу над «Дженоа» со счетом 2:1.
Все голы были забиты во втором тайме. На 61-й минуте нападающий хозяев Витинья открыл счет. Однако «Милан» быстро отреагировал.
На 76-й минуте Рафаэл Леау сравнял счет после ассиста от Хименеса, а уже на следующей минуте автогол хавбека «Дженоа» Мортена Френдрупа вывел гостей вперед.
Благодаря этой победе, «Милан» набрал 57 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 39 очками занимает 13-ю строчку.
Украинский хавбек Руслан Малиновский не был включен в заявку команды хозяев поля из-за травмы.
Серия А. 35-й тур, 5 мая 2025
Дженоа – Милан – 1:2
Голы: Витинья, 61– Леау, 76, Френдруп, 77 (автогол)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Караваев поделился мнением о возможном трансфере в донецкий клуб
Веселые будни семьи Судаковых