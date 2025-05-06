В матче 35-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде одержал волевую победу над «Дженоа» со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. На 61-й минуте нападающий хозяев Витинья открыл счет. Однако «Милан» быстро отреагировал.

На 76-й минуте Рафаэл Леау сравнял счет после ассиста от Хименеса, а уже на следующей минуте автогол хавбека «Дженоа» Мортена Френдрупа вывел гостей вперед.

Украинский хавбек Руслан Малиновский не был включен в заявку команды хозяев поля из-за травмы.

Серия А. 35-й тур, 5 мая 2025

Дженоа – Милан – 1:2

Голы: Витинья, 61 – Леау, 76, Френдруп, 77 (автогол)

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