Дженоа – Милан – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 35-го тура итальянской Серии А
В матче 35-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде одержал волевую победу над «Дженоа» со счетом 2:1.
Все голы были забиты во втором тайме. На 61-й минуте нападающий хозяев Витинья открыл счет. Однако «Милан» быстро отреагировал.
На 76-й минуте Рафаэл Леау сравнял счет после ассиста от Хименеса, а уже на следующей минуте автогол хавбека «Дженоа» Мортена Френдрупа вывел гостей вперед.
Украинский хавбек Руслан Малиновский не был включен в заявку команды хозяев поля из-за травмы.
Серия А. 35-й тур, 5 мая 2025
Дженоа – Милан – 1:2
Голы: Витинья, 61 – Леау, 76, Френдруп, 77 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб может распрощаться с Гави
Веселые будни семьи Судаковых