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Дженоа
05.05.2025 21:45 – FT 1 : 2
Милан
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Италия
06 мая 2025, 00:59 | Обновлено 06 мая 2025, 01:15
66
0

Дженоа – Милан – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 35-го тура итальянской Серии А

06 мая 2025, 00:59 | Обновлено 06 мая 2025, 01:15
66
0
Дженоа – Милан – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде одержал волевую победу над «Дженоа» со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. На 61-й минуте нападающий хозяев Витинья открыл счет. Однако «Милан» быстро отреагировал.

На 76-й минуте Рафаэл Леау сравнял счет после ассиста от Хименеса, а уже на следующей минуте автогол хавбека «Дженоа» Мортена Френдрупа вывел гостей вперед.

Украинский хавбек Руслан Малиновский не был включен в заявку команды хозяев поля из-за травмы.

Серия А. 35-й тур, 5 мая 2025

Дженоа – Милан – 1:2

Голы: Витинья, 61 – Леау, 76, Френдруп, 77 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Автогол забил Мортен Френдруп (Дженоа).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Дженоа).
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Милан Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу автогол Руслан Малиновский видео голов и обзор Рафаэл Леау Дженоа - Милан Мортен Френдруп
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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