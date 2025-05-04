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Дженоа
05.05.2025 21:45 - : -
Милан
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Италия
04 мая 2025, 19:33 | Обновлено 04 мая 2025, 19:36
28
0

Дженоа – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая поединок 35-го тура итальянской Серии А

04 мая 2025, 19:33 | Обновлено 04 мая 2025, 19:36
28
0
Дженоа – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 5 мая, состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Милан».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Дженоа – Милан
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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