Без Малиновского. Под дождем: названы стартовые составы Дженоа и Милана
Украинский хавбек не включен в заявку команды хозяев поля из-за травмы
5 мая состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Дженоа» и «Милан».
Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
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Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени. Игра пройдет в дождевых погодных условиях.
Украинский хавбек Руслан Малиновский не включен в заявку команды хозяев поля из-за травмы
Без Малиновского. Названы стартовые составы на матч Дженоа и Милана
⤵️ LINE UP #GenoaMilan pic.twitter.com/UWRSqGUEfu— Genoa CFC (@GenoaCFC) May 5, 2025
The team news from Marassi is in! 📋🚨#GenoaMilan #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) May 5, 2025
Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/zncgRTJQTx
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