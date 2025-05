Без Малиновского. Под дождем: названы стартовые составы Дженоа и Милана

5 мая состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Дженоа» и «Милан».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени. Игра пройдет в дождевых погодных условиях.

Украинский хавбек Руслан Малиновский не включен в заявку команды хозяев поля из-за травмы

Без Малиновского. Названы стартовые составы на матч Дженоа и Милана

