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Италия
05 мая 2025, 21:37 | Обновлено 05 мая 2025, 21:50
61
0

Без Малиновского. Под дождем: названы стартовые составы Дженоа и Милана

Украинский хавбек не включен в заявку команды хозяев поля из-за травмы

05 мая 2025, 21:37 | Обновлено 05 мая 2025, 21:50
61
0
Без Малиновского. Под дождем: названы стартовые составы Дженоа и Милана
ФК Милан

5 мая состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Дженоа» и «Милан».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени. Игра пройдет в дождевых погодных условиях.

Украинский хавбек Руслан Малиновский не включен в заявку команды хозяев поля из-за травмы

Без Малиновского. Названы стартовые составы на матч Дженоа и Милана

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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