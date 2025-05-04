Рафинья – 2-й бразилец за 11 лет в бомбардирском рейтинге. Кто был первым

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги Барселона на выезде победила Вальядолид со счетом 2:1.

Один из голов за Барселону забил Рафинья.

На счету бразильца уже 31 забитый гол за Барселону в сезоне во всех турнирах.

Начиная с сезона 2013/14, среди всех бразильцев топ-5 европейских чемпионатов только Неймару удавалось сделать подобное.

39 - Неймар, 2014/15

31 - Неймар, 2015/16

31 - Рафинья, 2024/25