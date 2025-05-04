Рафинья – 2-й бразилец за 11 лет в бомбардирском рейтинге. Кто был первым
Звездный игрок Барселоны продолжает забивать голы в сезоне 2024/25
В матче 34-го тура испанской Ла Лиги Барселона на выезде победила Вальядолид со счетом 2:1.
Один из голов за Барселону забил Рафинья.
На счету бразильца уже 31 забитый гол за Барселону в сезоне во всех турнирах.
Начиная с сезона 2013/14, среди всех бразильцев топ-5 европейских чемпионатов только Неймару удавалось сделать подобное.
- 39 - Неймар, 2014/15
- 31 - Неймар, 2015/16
- 31 - Рафинья, 2024/25
31 - Brazilians 🇧🇷 from Europe's to five leagues with 31+ goals in a single season in all competitions, since 2013/14:— OptaJose (@OptaJose) May 3, 2025
1. Neymar Jr (39 in 2014/15 and 31 in 2015/16)
2. RAPHINHA (31 in 2024/25)
Chosen. pic.twitter.com/QWMnVmjLYv
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