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  4. Рафинья – 2-й бразилец за 11 лет в бомбардирском рейтинге. Кто был первым
Испания
04 мая 2025, 01:40 | Обновлено 04 мая 2025, 02:33
72
0

Рафинья – 2-й бразилец за 11 лет в бомбардирском рейтинге. Кто был первым

Звездный игрок Барселоны продолжает забивать голы в сезоне 2024/25

04 мая 2025, 01:40 | Обновлено 04 мая 2025, 02:33
72
0
Рафинья – 2-й бразилец за 11 лет в бомбардирском рейтинге. Кто был первым
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги Барселона на выезде победила Вальядолид со счетом 2:1.

Один из голов за Барселону забил Рафинья.

На счету бразильца уже 31 забитый гол за Барселону в сезоне во всех турнирах.

Начиная с сезона 2013/14, среди всех бразильцев топ-5 европейских чемпионатов только Неймару удавалось сделать подобное.

  • 39 - Неймар, 2014/15
  • 31 - Неймар, 2015/16
  • 31 - Рафинья, 2024/25
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Барселона Ла Лига статистика чемпионат Испании по футболу Рафинья Диас
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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