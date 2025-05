Рафинья – 2-й бразилец за 11 лет в бомбардирском рейтинге. Кто был первым

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги Барселона на выезде победила Вальядолид со счетом 2:1.

Один из голов за Барселону забил Рафинья.

На счету бразильца уже 31 забитый гол за Барселону в сезоне во всех турнирах.

Начиная с сезона 2013/14, среди всех бразильцев топ-5 европейских чемпионатов только Неймару удавалось сделать подобное.

31 - Brazilians 🇧🇷 from Europe's to five leagues with 31+ goals in a single season in all competitions, since 2013/14:



1. Neymar Jr (39 in 2014/15 and 31 in 2015/16)

2. RAPHINHA (31 in 2024/25)



