Защитник Интера стал рекордсменом в Лиге чемпионов

30 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3.

Одним из героев встречи стал Дензел Дюмфрис. 29-летний нидерландский защитник «Интера» забил два гола и отдал результативную передачу в этом матче.

Он стал первым игроком из Нидерландов в истории полуфиналов Лиги чемпионов, которые приняли непосредственное участие в трех результативных действиях своей команды. Также Дюмфрис стал лишь третьим нидерландским игроком, забившим дважды в полуфинале.

Первыми были Филлип Коку в 2005 году (за ПСВ против Милана) и Джорджиньо Вейналдум в 2019 году (за Ливерпуль против Барселоны).

