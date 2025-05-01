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Лига чемпионов
01 мая 2025, 07:31 |
174
0

Защитник Интера стал рекордсменом в Лиге чемпионов

Игрок итальянской команды принял участие в трех результативных действиях своей команды

01 мая 2025, 07:31 |
174
0
Защитник Интера стал рекордсменом в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

30 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3.

Одним из героев встречи стал Дензел Дюмфрис. 29-летний нидерландский защитник «Интера» забил два гола и отдал результативную передачу в этом матче.

Он стал первым игроком из Нидерландов в истории полуфиналов Лиги чемпионов, которые приняли непосредственное участие в трех результативных действиях своей команды. Также Дюмфрис стал лишь третьим нидерландским игроком, забившим дважды в полуфинале.

Первыми были Филлип Коку в 2005 году (за ПСВ против Милана) и Джорджиньо Вейналдум в 2019 году (за Ливерпуль против Барселоны).

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Лига чемпионов Барселона - Интер Барселона Интер Милан Дензел Дюмфрис статистика рекорд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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