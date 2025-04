БЕЛЛИНГЕМ: «Все в их пользу. Каждое решение, которое спорное, в их пользу»

Звездный английский хавбек мадридского Реала Джуд Беллингем остался недоволен судейством в финале Кубка Испании против Барселоны, в котором сливочные потерпели поражение со счетом 2:3 по итогам овертаймов:

«Все в их пользу. Каждое решение, которое спорное (50 на 50), в их пользу».

Джуд сказал это в подтрибунном помещении. Антонио Рюдигер, который отметился неадекватным поведением в конце встречи, сказал своем партнеру: «Джуд, они могут тебя услышать».

Главным арбитром матча была Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, которого Реал требовал отстранить за день до игры из-за его высказываний на пресс-конференции.

Тогда Рикардо рассказал о своем сыне, которого буллят в школе и называют сыном вора. Все из-за мадридского клубного ТВ, в котором раскритиковали Де Бургоса за судейство в поединке против Атлетико.

Несмотря на заявление Джуда и ситуацию перед матчем, нейтральный болельщик вряд ли скажет, что Рикардо судил предвзято. Кроме того, он даже отменил назначенный пенальти на 90+6-й минуте в ворота Реала после просмотра VAR.

