БЕЛЛИНГЕМ: «Все в их пользу. Каждое решение, которое спорное, в их пользу»
Джуд остался недоволен судейством в финале Кубка Испании между Барсой и Реалом
Звездный английский хавбек мадридского Реала Джуд Беллингем остался недоволен судейством в финале Кубка Испании против Барселоны, в котором сливочные потерпели поражение со счетом 2:3 по итогам овертаймов:
«Все в их пользу. Каждое решение, которое спорное (50 на 50), в их пользу».
Джуд сказал это в подтрибунном помещении. Антонио Рюдигер, который отметился неадекватным поведением в конце встречи, сказал своем партнеру: «Джуд, они могут тебя услышать».
Главным арбитром матча была Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, которого Реал требовал отстранить за день до игры из-за его высказываний на пресс-конференции.
Тогда Рикардо рассказал о своем сыне, которого буллят в школе и называют сыном вора. Все из-за мадридского клубного ТВ, в котором раскритиковали Де Бургоса за судейство в поединке против Атлетико.
Несмотря на заявление Джуда и ситуацию перед матчем, нейтральный болельщик вряд ли скажет, что Рикардо судил предвзято. Кроме того, он даже отменил назначенный пенальти на 90+6-й минуте в ворота Реала после просмотра VAR.
🗣️ Jude Bellingham shouts:— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) April 27, 2025
— “Everything goes in their favor... every 50/50 goes in their favor...”
🗣️Antonio Rüdiger warns him:
— “Jude, they can hear you!”
🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/krf6dtzkjs
Видеообзор матча Барселона – Реал – 3:2 (д.в.)
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