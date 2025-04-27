26 апреля прошел финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

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В конце поединка Килиан Мбаппе вел мяч и зацепил рукой лицо Эрика Гарсии, который свалился на газон из-за контакта, и рефери зафиксировал фол. Это была последняя атака королевского клуба – последний шанс Реала перевести игру в серию пенальти.

Решение судьи остановить матч и назначить штрафной для Барселоны понравилось не всем. Игроки Реала очень эмоционально отреагировали на этот эпизод, но всех переплюнул Антонио Рюдигер, который уже находился на скамейке для запасных [видео момента].

Немецкий защитник что-то швырнул в сторону рефери. Когда судья подошел показывать ему красную карточку, то Антонио сорвался и начал рваться к нему, однако центрбека уже держали. По итогу сдерживать Рюдигера подошли аж шестеро человек.

После в кадр попал момент, как с Антонио общается украинский голкипер Андрей Лунин.

ФОТО. Его держали шестеро! Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал