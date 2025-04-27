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  4. ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
Кубок Испании
27 апреля 2025, 02:59 |
668
2

ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал

Антонио что-то швырнул в арбитра, а после красной карточки начал вести себя неадекватно

27 апреля 2025, 02:59 |
668
2
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля прошел финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В конце поединка Килиан Мбаппе вел мяч и зацепил рукой лицо Эрика Гарсии, который свалился на газон из-за контакта, и рефери зафиксировал фол. Это была последняя атака королевского клуба – последний шанс Реала перевести игру в серию пенальти.

Решение судьи остановить матч и назначить штрафной для Барселоны понравилось не всем. Игроки Реала очень эмоционально отреагировали на этот эпизод, но всех переплюнул Антонио Рюдигер, который уже находился на скамейке для запасных [видео момента].

Немецкий защитник что-то швырнул в сторону рефери. Когда судья подошел показывать ему красную карточку, то Антонио сорвался и начал рваться к нему, однако центрбека уже держали. По итогу сдерживать Рюдигера подошли аж шестеро человек.

После в кадр попал момент, как с Антонио общается украинский голкипер Андрей Лунин.

ФОТО. Его держали шестеро! Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал

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Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал фото эмоции удаление (красная карточка) Антонио Рюдигер Андрей Лунин Кубок Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Viktor Shuper
та там нігери в Реалі взагалі неадекватні і прибацані, нічого нового
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c_a_p2
Дерево треба садити біля поля. Замість редкард - заганяти  туди
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