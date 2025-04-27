ВИДЕО. Что за гол! Как Жюль Кунде принес Барселоне победу в финале с Реалом
Защитник сине-гранатовых перехватил мяч и дальним ударом поразил ворота соперников
26 апреля прошел финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Победу каталонцам на 116-й минуте принес защитник Жюль Кунде.
Француз перехватил передачу Луки Модрича на Браима Диаса и красивым дальним ударом поразил ворота соперников.
ВИДЕО. Что за гол! Как Жюль Кунде принес Барселоне победу в финале с Реалом
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 27 апреля в 18:30 по Киеву
Нервное завершение матча юношеского чемпионата Украины