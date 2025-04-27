26 апреля прошел финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

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Победу каталонцам на 116-й минуте принес защитник Жюль Кунде.

Француз перехватил передачу Луки Модрича на Браима Диаса и красивым дальним ударом поразил ворота соперников.

ВИДЕО. Что за гол! Как Жюль Кунде принес Барселоне победу в финале с Реалом