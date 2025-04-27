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Кубок Испании
27 апреля 2025, 02:08 |
354
1

ВИДЕО. Что за гол! Как Жюль Кунде принес Барселоне победу в финале с Реалом

Защитник сине-гранатовых перехватил мяч и дальним ударом поразил ворота соперников

27 апреля 2025, 02:08 |
354
1
ВИДЕО. Что за гол! Как Жюль Кунде принес Барселоне победу в финале с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль та Жюль Кунде

26 апреля прошел финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победу каталонцам на 116-й минуте принес защитник Жюль Кунде.

Француз перехватил передачу Луки Модрича на Браима Диаса и красивым дальним ударом поразил ворота соперников.

ВИДЕО. Что за гол! Как Жюль Кунде принес Барселоне победу в финале с Реалом

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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