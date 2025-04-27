26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

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На 90+4-й минуте при счете 2:2 Рауль Асенсио якобы сфолил на Рафинье и рефери назначил пенальти [видео момента].

Но после просмотра VAR главный арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отменил свое решение. Поединок перешел в овертаймы.

ФОТО. Рефери назначил пенальти в ворота Реала на 90+6-й, но затем передумал

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine