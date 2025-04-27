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Кубок Испании
27 апреля 2025, 01:20 | Обновлено 27 апреля 2025, 01:23
647
4

ФОТО. Рефери назначил пенальти в ворота Реала на 90+6-й, но затем передумал

Рауль Асенсио якобы сбил Рафинью, Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа смотрел VAR

27 апреля 2025, 01:20 | Обновлено 27 апреля 2025, 01:23
647
4
ФОТО. Рефери назначил пенальти в ворота Реала на 90+6-й, но затем передумал
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 90+4-й минуте при счете 2:2 Рауль Асенсио якобы сфолил на Рафинье и рефери назначил пенальти [видео момента].

Но после просмотра VAR главный арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отменил свое решение. Поединок перешел в овертаймы.

ФОТО. Рефери назначил пенальти в ворота Реала на 90+6-й, но затем передумал

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Viktor Shuper
суддя пітушара без яєць. там чистий фол, навіщо ВАР тоді якщо таке не ставити? там ще раніше пенка була у ворота Реалу, але навіть ВАР не стали дивитися. а тут при чистій пенці подивилися і відмінили. суддя без яєць, не дарма Реал чинив тиск великий на суддівську бригаду перед матчем, от суддя і побоявся давати 100% пенку
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