Седьмая попытка Гамбурга. Немецкий клуб в нескольких шагах от цели

За 4 тура до окончания сезона во второй Бундеслиге первые два места, которые дают автоматическое повышение в классе, занимают «Кельн» и «Гамбург».

«Гамбург» опережает своего ближайшего преследователя («Магдебург», идет третьим, зона переходных матчей) на 4 очка.

До конца сезона «Гамбургу» еще предстоит сыграть против «Карлсруэ», «Дармштадта», «Ульма» и «Гройтер Фюрта».

Последние 6 сезонов «Гамбург» провел во второй Бундеслиге, и каждый раз немного им не хватало для того, чтобы наконец-то вернуться в первую Бундеслигу.

«Гамбург» имеет в своей коллекции немалое количество трофеев:

It's been a tough six-year spell for Hamburger SV in 2. Bundesliga, missing out on promotion back to the top flight by the finest of margins on numerous occasions.



Might that be about to change under young coach Merlin Polzin, however?