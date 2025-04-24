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Германия
24 апреля 2025, 13:53 | Обновлено 24 апреля 2025, 13:57
405
0

Седьмая попытка Гамбурга. Немецкий клуб в нескольких шагах от цели

«Гамбург» снова имеет шанс на повышение в классе

24 апреля 2025, 13:53 | Обновлено 24 апреля 2025, 13:57
405
0
Седьмая попытка Гамбурга. Немецкий клуб в нескольких шагах от цели
Getty Images/Global Images Ukraine

За 4 тура до окончания сезона во второй Бундеслиге первые два места, которые дают автоматическое повышение в классе, занимают «Кельн» и «Гамбург».

«Гамбург» опережает своего ближайшего преследователя («Магдебург», идет третьим, зона переходных матчей) на 4 очка.

До конца сезона «Гамбургу» еще предстоит сыграть против «Карлсруэ», «Дармштадта», «Ульма» и «Гройтер Фюрта».

Последние 6 сезонов «Гамбург» провел во второй Бундеслиге, и каждый раз немного им не хватало для того, чтобы наконец-то вернуться в первую Бундеслигу.

  • 2018/19: 4 место
  • 2019/20: 4 место
  • 2020/21: 4 место
  • 2021/22: 3 место, проигрыш в переходных матчах Герте
  • 2022/23: 3 место, проигрыш в переходных матчах Штутгарту
  • 2023/24: 4 место

«Гамбург» имеет в своей коллекции немалое количество трофеев:

  • чемпион Германии: 1922/23, 1927/28, 1959/60, 1978/79, 1981/82, 1982/83
  • обладатель Кубка Германии: 1962/63, 1975/76, 1986/87
  • обладатель Суперкубка Германии: 1987
  • обладатель Кубка Лиги: 1972/73, 2002/03
  • обладатель Кубка Европейских чемпионов: 1982/83
  • обладатель Кубка обладателей кубков: 1976/77
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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