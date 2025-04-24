Седьмая попытка Гамбурга. Немецкий клуб в нескольких шагах от цели

За 4 тура до окончания сезона во второй Бундеслиге первые два места, которые дают автоматическое повышение в классе, занимают «Кельн» и «Гамбург».

«Гамбург» опережает своего ближайшего преследователя («Магдебург», идет третьим, зона переходных матчей) на 4 очка.

До конца сезона «Гамбургу» еще предстоит сыграть против «Карлсруэ», «Дармштадта», «Ульма» и «Гройтер Фюрта».

Последние 6 сезонов «Гамбург» провел во второй Бундеслиге, и каждый раз немного им не хватало для того, чтобы наконец-то вернуться в первую Бундеслигу.

2018/19: 4 место

2019/20: 4 место

2020/21: 4 место

2021/22: 3 место, проигрыш в переходных матчах Герте

2022/23: 3 место, проигрыш в переходных матчах Штутгарту

2023/24: 4 место

«Гамбург» имеет в своей коллекции немалое количество трофеев:

чемпион Германии: 1922/23, 1927/28, 1959/60, 1978/79, 1981/82, 1982/83

обладатель Кубка Германии: 1962/63, 1975/76, 1986/87

обладатель Суперкубка Германии: 1987

обладатель Кубка Лиги: 1972/73, 2002/03

обладатель Кубка Европейских чемпионов: 1982/83

обладатель Кубка обладателей кубков: 1976/77

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