Защитник сборной Украины подписал контракт с немецким Вердером

Защитник сборной Украины U-16 Тимофей Солодаренко подписал полноценный контракт с немецким «Вердером». Об этом сообщил футболист в социальных сетях.

15-летний игрок в 2022 году присоединился к академии клуба из Бундеслиги, где зарекомендовал себя одним из самых перспективных молодых футболистов в структуре команды.

«Я горжусь тем, что подписал контракт с «Вердером». Огромное спасибо моим родителям за их любовь и поддержку, а также моим агентам за доверие и отличную работу. Это только начало», – сообщил Тимофей.

Солодаренко вызывался в расположение юношеской сборной Украины, где провел два матча и забил один гол – в ворота Румынии (4:2). Первая команда «Вердера» занимает восьмое место в Бундеслиге, набрав 45 баллов.