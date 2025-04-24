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  4. Защитник сборной Украины подписал контракт с немецким Вердером
Германия
24 апреля 2025, 07:13 |
242
0

Защитник сборной Украины подписал контракт с немецким Вердером

Тимофей Солодаренко сообщил о соглашении с клубом в социальных сетях

24 апреля 2025, 07:13 |
242
0
Защитник сборной Украины подписал контракт с немецким Вердером
Instagram. Тимофей Солодаренко

Защитник сборной Украины U-16 Тимофей Солодаренко подписал полноценный контракт с немецким «Вердером». Об этом сообщил футболист в социальных сетях.

15-летний игрок в 2022 году присоединился к академии клуба из Бундеслиги, где зарекомендовал себя одним из самых перспективных молодых футболистов в структуре команды.

«Я горжусь тем, что подписал контракт с «Вердером». Огромное спасибо моим родителям за их любовь и поддержку, а также моим агентам за доверие и отличную работу. Это только начало», – сообщил Тимофей.

Солодаренко вызывался в расположение юношеской сборной Украины, где провел два матча и забил один гол – в ворота Румынии (4:2). Первая команда «Вердера» занимает восьмое место в Бундеслиге, набрав 45 баллов.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вердер Роман Солодаренко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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