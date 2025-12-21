Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист

В турецкой прессе набирает ход история с возобновлением интереса тамошнего «Бешикташа» к 27-летнему хавбеку «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко.

Как утверждает журналист Фират Гунайер, сам Шапаренко дал понять боссам «Динамо», что намерен покинуть украинский клуб в 2026 году. После этого агенты предложили услуги хавбека «Бешикташу», который интересовался возможностью подписать Николая еще летом нынешнего года, но тогда потерпел неудачу.

Руководство «Динамо», осознавая, что контракт Шапаренко с клубом действует до конца сентября 2026 года, готово продать хавбека в январе, чтобы впоследствии не потерять того бесплатно.

Уверенности по поводу того, произойдет ли уход Шапаренко из «Динамо» в январе пока нет. Возможно, сделка все-таки будет перенесена на лето. Это будет зависеть от исхода переговоров и готовности сторон выполнять требования друг друга.

В текущем сезоне Шапаренко сыграл 22 матча за «Динамо», в которых отличился 2 забитыми мячами и 7 результативными передачами.