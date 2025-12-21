Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 09:45
1428
2

Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист

Возможно, Николай окажется в Турции уже в январе, но не исключено, что трансфер перенесут на лето

21 декабря 2025, 09:45 |
1428
2 Comments
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
facebook.com/fcdynamoua. Николай Шапаренко

В турецкой прессе набирает ход история с возобновлением интереса тамошнего «Бешикташа» к 27-летнему хавбеку «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко.

Как утверждает журналист Фират Гунайер, сам Шапаренко дал понять боссам «Динамо», что намерен покинуть украинский клуб в 2026 году. После этого агенты предложили услуги хавбека «Бешикташу», который интересовался возможностью подписать Николая еще летом нынешнего года, но тогда потерпел неудачу.

Руководство «Динамо», осознавая, что контракт Шапаренко с клубом действует до конца сентября 2026 года, готово продать хавбека в январе, чтобы впоследствии не потерять того бесплатно.

Уверенности по поводу того, произойдет ли уход Шапаренко из «Динамо» в январе пока нет. Возможно, сделка все-таки будет перенесена на лето. Это будет зависеть от исхода переговоров и готовности сторон выполнять требования друг друга.

В текущем сезоне Шапаренко сыграл 22 матча за «Динамо», в которых отличился 2 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

По теме:
Украинский форвард интересен клубам из Испании и Германии
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
В ожидании переговоров. Металлист 1925 нацелен на вратаря известного клуба
Николай Шапаренко Динамо Киев Бешикташ трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Nem
Та хай вже валить, з нього толку нуль!!!
Ответить
+3
Roman
Чим швидше продадуть, тим краще і для клуба і для нього.
Ответить
+1
