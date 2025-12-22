КОМПАНИ: «Это ощущалось как неделя во время COVID»

Главный тренер «Баварии» Винсент Компани прокомментировал победу в матче 15-го тура Бундеслиги над «Хайденхаймом» – 4:0.

«Я очень горд, потому что это ощущалось как неделя во время COVID. У нас нет случаев коронавируса, но когда приходит врач, всегда страшно – знаешь, что можешь потерять игрока.

В итоге у нас было двенадцать опытных игроков. Альфонсо Дэвиса пока нельзя полностью учитывать. Мы полагались на молодых игроков, а остальные выполнили свою работу. Я горжусь тем, как команда справилась – выиграть 4:0 здесь в таких условиях непросто. Мы не использовали все наши контратаки, которые могли бы решить игру раньше.

У нас есть хорошая база на следующий год. Титулы будут решаться в марте, но основа уже есть. Наш состав будет еще усилен в январе, в самый нужный момент. Сейчас возьмем паузу, а потом продолжим».