Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОМПАНИ: «Это ощущалось как неделя во время COVID»
Германия
22 декабря 2025, 08:18 | Обновлено 22 декабря 2025, 08:20
КОМПАНИ: «Это ощущалось как неделя во время COVID»

Тренер «Баварии» доволен победой над «Хайденхаймом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Винсент Компани

Главный тренер «Баварии» Винсент Компани прокомментировал победу в матче 15-го тура Бундеслиги над «Хайденхаймом» 4:0.

«Я очень горд, потому что это ощущалось как неделя во время COVID. У нас нет случаев коронавируса, но когда приходит врач, всегда страшно – знаешь, что можешь потерять игрока.

В итоге у нас было двенадцать опытных игроков. Альфонсо Дэвиса пока нельзя полностью учитывать. Мы полагались на молодых игроков, а остальные выполнили свою работу. Я горжусь тем, как команда справилась – выиграть 4:0 здесь в таких условиях непросто. Мы не использовали все наши контратаки, которые могли бы решить игру раньше.

У нас есть хорошая база на следующий год. Титулы будут решаться в марте, но основа уже есть. Наш состав будет еще усилен в январе, в самый нужный момент. Сейчас возьмем паузу, а потом продолжим».

По теме:
Кейн установил рекорд Бундеслиги по скорости ста результативных действий
В Баварии раскрыли планы на зимнее трансферное окно
Мюнхенская машина. Бавария победно закончила 2025 год, уничтожив соперника
Бавария Хайденхайм Венсан Компани Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Иван Чирко Источник: Bulinews.com
