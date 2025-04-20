Украина. Премьер лига20 апреля 2025, 15:33 |
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Ингулец – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в 25-м туре чемпионата Украины
20 апреля 2025, 15:33 |
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20 апреля в матче 25-го тура УПЛ встретились «Ингулец» из Петрова и черкасский ЛНЗ.
Матч состоялся на стадионе «Ника» в Александрии.
Первые минуты матча команды начали активно.
УПЛ. 25-й тур. 20 апреля
Ингулец Петрово – ЛНЗ Черкассы – 0:0 (первый тайм)
Голы:
Видео голов и обзор матча
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