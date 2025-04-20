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  4. Ингулец – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 15:33 |
230
0

Ингулец – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в 25-м туре чемпионата Украины

20 апреля 2025, 15:33 |
230
0
Ингулец – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

20 апреля в матче 25-го тура УПЛ встретились «Ингулец» из Петрова и черкасский ЛНЗ.

Матч состоялся на стадионе «Ника» в Александрии.

Первые минуты матча команды начали активно.

УПЛ. 25-й тур. 20 апреля

Ингулец Петрово – ЛНЗ Черкассы – 0:0 (первый тайм)

Голы:

Видео голов и обзор матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец ЛНЗ Черкассы Ингулец - ЛНЗ видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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