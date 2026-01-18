Анчелотти посетил матч Реала с Леванте. Известны подробности

Итальянский тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти посетил матч Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леванте». Об этом сообщает AS.

В той встрече испанский гранд добыл первую победу с Арбелоа у руля команды благодаря голам Мбаппе и Рауля Асенсио.

Целью визит 66-летнего экс-тренера «Реала» стал просмотр игры бразильских футболистов, который являются кандидатами на попадание в национальную команду. Вместе с Карло Анчелотти на мачте чемпионата Испании также присутствовала делегация Федерации футбола Бразилии.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти может возглавить «Манчестер Юнайтед».