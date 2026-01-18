Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти посетил матч Реала с Леванте. Известны подробности
Испания
18 января 2026, 18:37 | Обновлено 18 января 2026, 18:38
627
0

Анчелотти посетил матч Реала с Леванте. Известны подробности

Карло Анчелотти вживую смотрел матч чемпионата Испании

18 января 2026, 18:37 | Обновлено 18 января 2026, 18:38
627
0
Анчелотти посетил матч Реала с Леванте. Известны подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти посетил матч Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леванте». Об этом сообщает AS.

В той встрече испанский гранд добыл первую победу с Арбелоа у руля команды благодаря голам Мбаппе и Рауля Асенсио.

Целью визит 66-летнего экс-тренера «Реала» стал просмотр игры бразильских футболистов, который являются кандидатами на попадание в национальную команду. Вместе с Карло Анчелотти на мачте чемпионата Испании также присутствовала делегация Федерации футбола Бразилии.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Реал Сосьедад – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продлил контракт с сыном Диего Симеоне
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Леванте Реал - Леванте Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: AS
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 18 января 2026, 18:44 1
Милан – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 18 января в 21:45 по Киеву

«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18 января 2026, 13:51 3
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку

Алексей присоединился к Полесью в Испании

Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Биатлон | 18.01.2026, 14:03
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Футбол | 17.01.2026, 20:23
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
Теннис | 18.01.2026, 15:28
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
17.01.2026, 05:02
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
18.01.2026, 08:41 77
Теннис
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
17.01.2026, 07:02 3
Футбол
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 43
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем