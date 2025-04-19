Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Ингулец
20.04.2025 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 23:28 |
87
0

Ингулец – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Петровская команда будет отчаянно соревноваться за сохранение прописки в УПЛ

19 апреля 2025, 23:28 |
87
0
Ингулец – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 20 апреля, состоится матч 25 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть петровский «Ингулец» и ЛНЗ. Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Ингулец

«Ингулец» уже очень давно находится в зоне вылета, а точнее, сейчас он на последнем месте. Правда, до зоны переходных матчей не такое большое расстояние, но, чтобы ее преодолеть, мало осечек оппонентов, нужно самому побеждать. А с этим в «Ингульца» проблемы, за 23 сыгранных матча побед накопилось только три. Ну и конечно, есть еще недоигранная игра против «Зари» в запасе.

Однако задачу не вылететь из УПЛ (как минимум, напрямую) вполне могут подопечные Кобина выполнить. Команда имеет характер, бьется за очки в каждой игре и вполне может испортить кому-то нервы. Если бы еще не постоянные игры на выезде (о проблемах «Ингульца» с домашним стадионом приходится напоминать в каждом анонсе), но, похоже, проблема намного уменьшилась. Действительно, играть домашние матчи в пределах своей области в Александрии, где и состоится этот поединок, гораздо лучше, чем проводить условно домашние матчи где-нибудь, например, в другом конце страны в Тернополе или Львове. Или на каждый матч ездить в гости к сопернику и давать ему дополнительное преимущество.

Календарь, конечно, для петровского клуба сложен. Придется играть еще с «Динамо», «Александрией», «Шахтером», а судьба прописки в дивизионе, вполне возможно, будет зависеть от количества набранных очко с «Левым берегом» и «Вересом».

Безусловно, сейчас главная ассоциация, возникающая при названии команды – это ее вратарь. В прошлом туре против «Карпат» Алексей Паламарчук шестой раз в сезоне и шестой раз подряд отразил пенальти, что является абсолютным рекордом УПЛ.

Не поможет команде Пушкарев, у которого один матч дисквалификации.

ЛНЗ

Путь, который проходит ЛНЗ в высшем дивизионе страны, не является каким-то необычным. Такой сценарий встречался и раньше – клуб выходит в элиту, после неудачных результатов меняет тренера на другого, достаточно качественного, тот ставит игру от обороны и достигает прогресса, однако упирается в потолок, руководство хочет видеть яркий футбол с результатами, ставят иностранца, который пытается прививать команде комбинационный стиль, через ограниченный потенциал игроков и специфику чемпионата попытка проваливается и зовут отечественного специалиста спасать ситуацию...

Знакомо, правда? Автор анонса может назвать минимум две команды отечественного футбола, путь которых в элите был таким же, как описано выше. Однако у ЛНЗ что-то пошло не по плану. Возглавивший зимой команду Роман Григорчук не стал волшебником и теперь будет решать задачу непопадания в ненужную команде зону переходных матчей. Без сомнения, он с этой задачей справится, вылетать и без ЛНЗ есть кому. А вот после того, как летом клуб купит футболистов под Григорчука, можно будет говорить и о каких-то амбициозных задачах.

А сейчас ЛНЗ находится на 11 месте, причем проиграл три последних матча. Для Григорчука, пожалуй, самым болезненным стало поражение от бывшего клуба – одесского «Черноморца». Да и пропускать четыре мяча от кризисного, как показал «Колос», «Шахтера» было необязательно.

История встреч

Между собой команды сыграли четыре матча. «Ингулец» ни одного не выиграл и только раз смог сыграть вничью. В матче первого круга сильнее стали черкасские футболисты со счетом 2:0.

Ориентировочные составы

«Ингулец»: Паламарчук – Дубилей, Дихтярюк, Малыш, Катрич – Волохатый, Пятов – Лосенко, Фарасеенко, Могильный – Сад

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Муравский, Дайко, Драмбаев – Яшари, Танковский – Пасич, Тилль, Момо – Молло

Прогноз на противостояние

Наступает момент, который бывает в практически каждом сезоне, когда аутсайдеры начинают буквально выгрызать результаты. Предположим, что и настроение, и сэкономленные на переезде силы помогут «казакам» победить.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
20 апреля 2025 -
15:30
ЛНЗ Черкассы
Обе команды забьют (да) 2.21 Сделать ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Шахтер повторил свой антирекорд в чемпионатах Украины
Верес – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Минус 7 футболистов. Перед матчем с Вересом у Черноморца серьезные проблемы
Ингулец ЛНЗ Черкассы Ингулец - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Снукер | 19 апреля 2025, 06:23 2
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру

Легендарная арена в 49-й раз принимает главный турнир сезона

Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане
Теннис | 19 апреля 2025, 19:04 7
Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане
Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане

Элина уверенно одолела Елену-Габриэлу в двух сетах

ФОТО. Это офсайд или нет? У Шахтера забрали гол в матче УПЛ
Футбол | 19.04.2025, 19:45
ФОТО. Это офсайд или нет? У Шахтера забрали гол в матче УПЛ
ФОТО. Это офсайд или нет? У Шахтера забрали гол в матче УПЛ
Шикарный матч от Трубина. Бенфика одержала важнейшую победу
Футбол | 20.04.2025, 00:40
Шикарный матч от Трубина. Бенфика одержала важнейшую победу
Шикарный матч от Трубина. Бенфика одержала важнейшую победу
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
Бокс | 19.04.2025, 09:04
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда Реала назвал единственного игрока, который не виноват в позоре в ЛЧ
Легенда Реала назвал единственного игрока, который не виноват в позоре в ЛЧ
18.04.2025, 09:21
Футбол
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
18.04.2025, 21:59 10
Теннис
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
18.04.2025, 00:51 5
Футбол
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
18.04.2025, 08:30 3
Футбол
Де Ла Хойя назвал боксера, который может стать лучшим в истории
Де Ла Хойя назвал боксера, который может стать лучшим в истории
18.04.2025, 04:18 2
Бокс
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем