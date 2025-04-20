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Премьер-лига
Ингулец
20.04.2025 15:30 – FT 0 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 17:35 | Обновлено 20 апреля 2025, 17:36
833
0

Ингулец - ЛНЗ - 0:0. Кобин засушил игру. Обзор матча

Команды встретились в 25-м туре чемпионата Украины

20 апреля 2025, 17:35 | Обновлено 20 апреля 2025, 17:36
833
0
Ингулец - ЛНЗ - 0:0. Кобин засушил игру. Обзор матча
УПЛ

20 апреля в матче 25-го тура УПЛ встретились «Ингулец» из Петрова и черкасский ЛНЗ.

Матч состоялся на стадионе «Ника» в Александрии.

Первые минуты матча команды начали активно. Но со временем страсти поутихли и команды начали искать свои моменты, которых практически не было.

Во втором тайме игроки из Черкасс были намного активнее, но на помощь «Ингульцу» приходил голкипер Паламарчук.

В итоге нулевая ничья, которая вряд ли удовлетворит обоих тренеров.

УПЛ. 25-й тур. 20 апреля

Ингулец Петрово – ЛНЗ Черкассы – 0:0 (второй тайм)

Обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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