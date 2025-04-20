Ингулец - ЛНЗ - 0:0. Кобин засушил игру. Обзор матча

20 апреля в матче 25-го тура УПЛ встретились «Ингулец» из Петрова и черкасский ЛНЗ.

Матч состоялся на стадионе «Ника» в Александрии.

Первые минуты матча команды начали активно. Но со временем страсти поутихли и команды начали искать свои моменты, которых практически не было.

Во втором тайме игроки из Черкасс были намного активнее, но на помощь «Ингульцу» приходил голкипер Паламарчук.

В итоге нулевая ничья, которая вряд ли удовлетворит обоих тренеров.

УПЛ. 25-й тур. 20 апреля

Ингулец Петрово – ЛНЗ Черкассы – 0:0 (второй тайм)

Обзор матча