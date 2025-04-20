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Премьер-лига
Ингулец
20.04.2025 15:30 – FT 0 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 17:24 | Обновлено 20 апреля 2025, 17:28
233
3

Игра на результат. Ингулец и ЛНЗ в Александрии сыграли вничью

Поединок завершился без голов

20 апреля 2025, 17:24 | Обновлено 20 апреля 2025, 17:28
233
3
Игра на результат. Ингулец и ЛНЗ в Александрии сыграли вничью

В Александрии состоялся поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Ингулец» и ЛНЗ.

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Ингулец» – ЛНЗ – 0:0

Предупреждения: Свистун (63), Фарасеенко (74) – Момо (38), Салиху (87)

«Ингулец»: Паламарчук, Жовтенко (Малыш, 75), Дихтярук, Свистун (Дубилей, 84), Катрич, Лосенко, Фарасеенко (Бенедюк, 84), Пятов (Гаджук, 67), Волохатый, Сад (Попов, 67), Могильный

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Салиху, Путря, Каплиенко (Г.Пасич, 68), Танковский, Яшари, Тилль, Эйнел (Наумец, 76), Макуана (Молло, 46), Момо

Арбитр: Александр Соловьян (Киев)

КСК «Ника» (Александрия)

ИНГУЛЕЦ – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец ЛНЗ Черкассы Ингулец - ЛНЗ отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Battersea
Заголовок: До последней секунды!
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0
R1d3r
Физрук лысый, нафига его в ЛНЗ взяли?
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0
Remark
Коробка Передач впевнено прямує в першу лігу!
Там їй і місце.
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0
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