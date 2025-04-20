Игра на результат. Ингулец и ЛНЗ в Александрии сыграли вничью
Поединок завершился без голов
В Александрии состоялся поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Ингулец» и ЛНЗ.
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Ингулец» – ЛНЗ – 0:0
Предупреждения: Свистун (63), Фарасеенко (74) – Момо (38), Салиху (87)
«Ингулец»: Паламарчук, Жовтенко (Малыш, 75), Дихтярук, Свистун (Дубилей, 84), Катрич, Лосенко, Фарасеенко (Бенедюк, 84), Пятов (Гаджук, 67), Волохатый, Сад (Попов, 67), Могильный
ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Салиху, Путря, Каплиенко (Г.Пасич, 68), Танковский, Яшари, Тилль, Эйнел (Наумец, 76), Макуана (Молло, 46), Момо
Арбитр: Александр Соловьян (Киев)
КСК «Ника» (Александрия)
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