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Премьер-лига
Ингулец
20.04.2025 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 17:36 | Обновлено 19 апреля 2025, 17:37
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Ингулец – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги

19 апреля 2025, 17:36 | Обновлено 19 апреля 2025, 17:37
140
0
Ингулец – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 20 апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и ЛНЗ. Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», игра начнется в 15:30.

Петровская команда находится на последнем месте турнирной таблицы и стремится покинуть зону прямого вылета из УПЛ. В прошлом туре подопечные Василия Кобина проиграли «Карпатам» со счетом 1:2. ЛНЗ также ведет борьбу за сохранение прописки в элитном украинском дивизионе, ведь от зоны переходных матчей черкасскую команду отделяет совсем небольшое расстояние. В первом круге черкасчане обыграли «Ингулец» со счетом 2:0. Дублем в воротах соперников отметился Юрий Путря.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
20 апреля 2025 -
15:30
ЛНЗ Черкассы
Обе команды забьют (да) 2.21 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец ЛНЗ Черкассы Ингулец - ЛНЗ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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