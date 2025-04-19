В воскресенье, 20 апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и ЛНЗ. Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», игра начнется в 15:30.

Петровская команда находится на последнем месте турнирной таблицы и стремится покинуть зону прямого вылета из УПЛ. В прошлом туре подопечные Василия Кобина проиграли «Карпатам» со счетом 1:2. ЛНЗ также ведет борьбу за сохранение прописки в элитном украинском дивизионе, ведь от зоны переходных матчей черкасскую команду отделяет совсем небольшое расстояние. В первом круге черкасчане обыграли «Ингулец» со счетом 2:0. Дублем в воротах соперников отметился Юрий Путря.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Ингулец ЛНЗ Черкассы Обе команды забьют (да) 2.21 Сделать ставку

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