  Восьмое очко в сезоне. Вулвз в четвертый раз подряд не проиграли в АПЛ
18 января 2026, 17:58
Восьмое очко в сезоне. Вулвз в четвертый раз подряд не проиграли в АПЛ

Матч против Ньюкасла завершился со счетом 0:0

Восьмое очко в сезоне. Вулвз в четвертый раз подряд не проиграли в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом».

Игра состоялась на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась ничейным счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Волки благодаря ничьей продлили свою серию без поражений в АПЛ до 4 матчей. Сейчас в их активе 8 очков, 6 из которых было набрано в последних 4 матчах.

Английская Премьер-лига. 22-й тур, 17 января

Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0

Ньюкасл Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
