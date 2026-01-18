Восьмое очко в сезоне. Вулвз в четвертый раз подряд не проиграли в АПЛ

В воскресенье, 18 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом».

Игра состоялась на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась ничейным счетом 0:0.

Волки благодаря ничьей продлили свою серию без поражений в АПЛ до 4 матчей. Сейчас в их активе 8 очков, 6 из которых было набрано в последних 4 матчах.

Английская Премьер-лига. 22-й тур, 17 января

Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0