Восьмое очко в сезоне. Вулвз в четвертый раз подряд не проиграли в АПЛ
Матч против Ньюкасла завершился со счетом 0:0
В воскресенье, 18 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом».
Игра состоялась на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась ничейным счетом 0:0.
Волки благодаря ничьей продлили свою серию без поражений в АПЛ до 4 матчей. Сейчас в их активе 8 очков, 6 из которых было набрано в последних 4 матчах.
Английская Премьер-лига. 22-й тур, 17 января
Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0
A hard-fought point.— Wolves (@Wolves) January 18, 2026
⏱️⚽️ pic.twitter.com/b6Vr5647iZ
