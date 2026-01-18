В воскресенье, 18 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Вулверхэмптон

Для «волков» в этом сезоне все складывается отнюдь не лучшим образом. После 21 тура Премьер-лиги на балансе команды есть только 7 зачетных пунктов, позволяющих занимать последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже заоблачное – 14 зачетных пунктов.

Кубок лиги клуб покинул на стадии 1/8, а в Кубке Англии победил «Шрусбери» и квалифицировался в 1/16 финала.

Ньюкасл

Довольно сумбурно складывается сезон и для «сорок». За 21 матч чемпионата Англии клубу удалось набрать 32 очка, которые сейчас позволяют ему занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. И от 4-го, и от 12-го места коллектив отделяет 3 были. В Кубке Англии «Ньюкасл» одолел «Лидс» и вышел в 1/16 финала. В Кубке Карабао команде удалось добраться до полуфинала, где в первой игре со счетом 2:0 она уступила «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичане имеют 10 баллов после 6 игр – такие результаты позволяют им занимать 12 место общей таблицы. Расстояние от топ-8 составляет 2 очка.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Ньюкасл». За это время сороки одержали 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

5/7 набранных баллов в текущем сезоне Премьер-лиги «Вулверхэмптон» завоевал в последних 3 матчах.

За последние 9 выездных игр «Ньюкасл» победил всего дважды.

«Вулверхэмптон» пропустил 41 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.7.