В воскресенье, 18 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл».

Поединок принимал стадион «Молинью» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля сенсационно сумели отобрать очки у «сорок» – игра завершилась вничью со счетом 0:0.

«Вулверхэмптон» с восьмью баллами остался последним. «Ньюкасл» с 33 очками – восьмой.

Английская Премьер-лига. 21-й тур

Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0

Видео голов и обзор матча: