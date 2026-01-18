Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0. Сенсация от волков. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ
В воскресенье, 18 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл».
Поединок принимал стадион «Молинью» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.
Хозяева поля сенсационно сумели отобрать очки у «сорок» – игра завершилась вничью со счетом 0:0.
«Вулверхэмптон» с восьмью баллами остался последним. «Ньюкасл» с 33 очками – восьмой.
Английская Премьер-лига. 21-й тур
Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0
Видео голов и обзор матча:
