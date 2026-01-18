Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 января 2026, 21:26 | Обновлено 18 января 2026, 21:27
Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0. Сенсация от волков. Видео голов, обзор матча

Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0. Сенсация от волков. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Вулверхэмптон

В воскресенье, 18 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл».

Поединок принимал стадион «Молинью» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля сенсационно сумели отобрать очки у «сорок» – игра завершилась вничью со счетом 0:0.

«Вулверхэмптон» с восьмью баллами остался последним. «Ньюкасл» с 33 очками – восьмой.

Английская Премьер-лига. 21-й тур

Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0

Видео голов и обзор матча:

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Вулверхэмптон Ньюкасл
