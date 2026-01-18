Australian Open18 января 2026, 18:45 |
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 19 января
В понедельник выступления на мейджоре в Мельбурне начнет Юлия Стародубцева
19 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи первого раунда в мужском и женском одиночных разрядах.
В понедельник на кортах Мельбурна сыграет только одна украинская теннисистка – Юлия Стародубцева.
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 19 января
Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
John Cain Arena. 1-й запуск вечерней сессии (не ранее 08:00)
Юлия Стародубцева [Q] – Айла Томлянович
