Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 19 января
Australian Open
18 января 2026, 18:45 |
545
0

В понедельник выступления на мейджоре в Мельбурне начнет Юлия Стародубцева

Instagram. Юлия Стародубцева

19 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи первого раунда в мужском и женском одиночных разрядах.

В понедельник на кортах Мельбурна сыграет только одна украинская теннисистка – Юлия Стародубцева.

Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

John Cain Arena. 1-й запуск вечерней сессии (не ранее 08:00)

Юлия Стародубцева [Q] – Айла Томлянович

По теме:
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз, анонс на матч Australian Open
С двумя украинками. В первый день Aus Open покинули четыре сеяных игрока
расписание Юлия Стародубцева Australian Open 2026 Айла Томлянович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
