19 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи первого раунда в мужском и женском одиночных разрядах.

В понедельник на кортах Мельбурна сыграет только одна украинская теннисистка – Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 19 января

Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

John Cain Arena. 1-й запуск вечерней сессии (не ранее 08:00)

Юлия Стародубцева [Q] – Айла Томлянович