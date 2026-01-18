Жакемо пояснила, как ей удалось переиграть Костюк на старте Australian Open

Французская теннисистка Эльза Жакемо прокомментировала победу над Мартой Костюк в первом раунде Australian Open 2026:

– Эльза, поздравляем с сегодняшней победой. Как вы оцениваете свой матч?

– Я очень счастлива. Марта играла очень хорошо, поэтому я рада, что смогла выиграть этот матч. Это было непросто, поэтому я действительно счастлива. Это действительно то, что мне нравится. Это был не центральный корт, но людей все равно было много. Именно ради таких матчей я и играю в теннис. И ради этих эмоций. Сегодня их было очень много, поэтому я действительно счастлива.

– Это первый случай в истории Открытой эры на Australian Open, когда все сеты в женском матче завершились тай-брейками. Каковы ваши мысли о таком длительном матче и что для вас значит довести его до победы?

– Мне кажется, я выиграла этот матч на характере, своим сердцем и выдержкой.

– Эльза, можно ли сказать, что этот матч сразу стал самым сумасшедшим в вашей молодой карьере?

– Да, действительно можно сказать, что это был очень большой матч в моей карьере. Он точно останется среди тех матчей, которые я никогда не забуду. Я очень рада, потому что мы сыграли аж три тай-брейка. Все решалось на уровне психологии, тем более что было очень жарко. Мы играли просто в адских условиях. Корт был приятный, и людей было очень много. Поэтому я действительно рада, что смогла пройти через это и выйти из матча победительницей.

– Как вам удалось сохранять спокойствие после того, как Марта подвернула лодыжку, но осталась в игре, и счет снова сравнялся? Повлияло ли это на вас в третьем сете?

– В тот момент кажется, что это почти конец матча. Это произошло в очень важный момент, и я старалась как можно больше не думать об этом. На самом деле я проиграла тот розыгрыш, но в целом я очень счастлива. Я оставалась сосредоточенной на игре. Да, это ужасно, потому что происходит пауза. Счет был 6:5, она подавала. И я знаю, что она не из тех, кто сдается, что она вернется, потому что до конца оставалось совсем немного очков. Ты понимаешь, что в этот момент ей наложат тейп. Я пыталась максимально сосредоточиться, потому что было видно, что ей действительно больно и она прикладывала лед. Но меня предупреждали, что иногда она может быть такой. Поэтому я пыталась оставаться сфокусированной на себе и говорить себе: матч еще не закончен, тебе придется снова выйти и доиграть. Этот матч нужно выиграть и заслужить.

– О чем вы думали в течение последних получаса матча? Мы видели, что вы много говорили сама с собой, напряжение было колоссальное.

– Конечно, напряжение было огромное, и мыслей было очень много. Я стараюсь как раз не думать о лишнем, но невозможно полностью отключиться. Ты видишь время, понимаешь, что матч очень длинный, что розыгрыши затяжные, что буквально несколько мячей все решают. Я пыталась сказать себе: оставайся сосредоточенной на каждом розыгрыше, играй очко за очком. Потому что в такие моменты, если слишком распылить внимание, то можно очень быстро потерять контроль.

– Как вы себя чувствовали физически, особенно учитывая жару, ведь ваша соперница очень любит бегать и затягивает розыгрыши?

– Меня очень подталкивала поддержка трибун. Было очень приятно играть при такой поддержке зрителей.

– Несколько дней назад вы говорили, что хотите быть более хозяйкой на корте, играть активнее, идти вперед. Это были вещи, которые вы сегодня реализовали и держали в голове перед выходом на корт?

– Да, потому что против Марты у меня просто не было выбора. Я знаю, что это очень агрессивная теннисистка. Мне, условно говоря, повезло иметь вариативность в игре. Я пыталась входить в ее ритм, но в то же время немного варьировать. И сегодня, по моему мнению, мне это очень хорошо удалось, я действительно навязала ей свою игру. В какой-то момент ты понимаешь, что просто отбивать мячи уже не работает. Когда играешь против теннисистки из топ-20, которая только что дошла до финала турнира серии 500 и находится на пике уверенности, если начинаешь просто держать мяч, шансов у тебя больше нет. Поэтому у меня не было выбора. Нужно было идти вперед и брать инициативу на себя, особенно на тай-брейках.

Честно говоря, я уже не очень хорошо помню все розыгрыши, но кажется, что в какой-то момент я начала чаще выходить вперед. Я сказала себе: «Давай, давай, не нагло, но рискуй». В какой-то момент нужно решаться. Возможно, я проиграла тот розыгрыш, но он был хорош. В целом я довольна, потому что в этом матче видно, что я не отступала назад. Я действительно шла за этой победой, и я горжусь собой, потому что это непросто. Выиграть такой матч именно так – это очень круто.

– Вы сами удивлены своей ментальной устойчивостью в этом матче? Ведь на бумаге у вас меньше опыта таких крупных матчей, но вы оставались очень спокойной даже под максимальным давлением, когда были прижаты к стене. Доказали ли вы себе сегодня что-то важное?

– Я бы не сказала, что удивлена, потому что всегда знала, что ментальная составляющая – это моя сильная сторона. Но доказать себе – да, безусловно. После такого матча ты доказываешь себе очень многое. Это нелегко, когда ты проигрываешь первый сет 7:6 на тай-брейке, когда жарко, и нужно снова идти в бой. Ты знаешь, что если хочешь выиграть матч в двух сетах, то должен брать второй 7:6, а потом снова выходишь на решающий тай-брейк. В конце такого матча ты доказываешь себе свою способность бороться, свой характер, то, что ты не сдаешься. Я горжусь собой.

Но в то же время я понимаю, что по законам этого спорта я только прошла первый круг. Я не говорю себе: «Вау, это что-то невероятное, я обыграла Марту, 20-ю сеяную». Я просто знаю, что с самого начала верила, что могу выиграть этот матч. Я вам об этом говорила раньше, что я была готова. Я выиграла, я рада, но сейчас нужно готовиться к следующему матчу.

– Далее вашей соперницей будет Юлия Путинцева, которая также сегодня провела трехсетовый матч. Что скажете о поединке второго круга?

– Мой тренер [Симон Бланк] раньше работал с ней. Я, если честно, не знала, что именно с ней придется играть. Думаю, у меня есть несколько дней, чтобы подготовиться. Матч был очень длинным, но я знаю, что буду готова.

– Видите ли вы прогресс, которого достигли за последний год-два?

– Да, конечно. Я считаю, что прогрессирую каждый год. Это не только один или два года. Я уже много лет играю в теннис. Но именно в таких матчах видно, что ментально это очень непросто. На турнире Grand Slam очень много ставок, очень большое давление, и нужно уметь сохранять спокойствие. Я знала, что играю против сеяной теннисистки, которая показывает очень сильный теннис, хорошо выступила в Брисбене, находится на ходу и уверена в себе. Я же, условно говоря, не очень удачно начала сезон. Поэтому я очень рада, что верила в себя до самого конца и боролась, ведь эмоционально это было совсем нелегко.

Видеообзор матча Марта Костюк – Эльза Жакемо