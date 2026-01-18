Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марта Костюк – Эльза Жакемо. Триллер и травма на Aus Open. Видеообзор матча
Australian Open
18 января 2026, 14:54 |
175
0

Марта Костюк – Эльза Жакемо. Триллер и травма на Aus Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Australian Open 2026

Марта Костюк – Эльза Жакемо. Триллер и травма на Aus Open. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

18 января украинская теннисистка Марта Костюк неожиданно проиграла Эльзе Жакемо в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украинка потерпела поражение на трех тай-брейках со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10) за 3.5 часа.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Во второй партии Марта не сумела подать на поединок в девятом гейме и упустила матчбол на приеме в 12-м гейме.

Перед супертай-брейком Костюк упала и подвернула ногу.

Марта впервые сыграла против Эльзы. Жакемо во втором круге встретится с Юлией Путинцевой.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Марта Костюк [20] – Эльза Жакемо – 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10)

Видеообзор матча

По теме:
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Элина Свитолина – Кристина Букша. Уверенный старт на Aus Open. Видеообзор
Марта Костюк Эльза Жакемо Australian Open 2026 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
