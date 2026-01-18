Марта Костюк – Эльза Жакемо. Триллер и травма на Aus Open. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Australian Open 2026
18 января украинская теннисистка Марта Костюк неожиданно проиграла Эльзе Жакемо в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.
Украинка потерпела поражение на трех тай-брейках со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10) за 3.5 часа.
Во второй партии Марта не сумела подать на поединок в девятом гейме и упустила матчбол на приеме в 12-м гейме.
Перед супертай-брейком Костюк упала и подвернула ногу.
Марта впервые сыграла против Эльзы. Жакемо во втором круге встретится с Юлией Путинцевой.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Марта Костюк [20] – Эльза Жакемо – 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10)
Видеообзор матча
