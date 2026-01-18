18 января в 21:00 проходит финальный матч Кубка африканских наций.

Сенегал и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.



Сборная Сенегала в плей-оф победила команды Судана (3:1), Мали (1:0) и Египта (1:0).

Сборная Марокко последовательно обыграла Танзанию (1:0), Камерун (2:0) и Нигерию (0:0, пен. 4:2)

В матче за бронзу днем ранее Нигерия по пенальти взяла верх над командой Египта (0:0, пен. 4:2)

Сетка плей-офф КАН

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.