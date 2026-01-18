Сенегал – Марокко. Финал Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 21:00 финальный поединок Кубка африканских наций
18 января в 21:00 проходит финальный матч Кубка африканских наций.
Сенегал и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.
Сборная Сенегала в плей-оф победила команды Судана (3:1), Мали (1:0) и Египта (1:0).
Сборная Марокко последовательно обыграла Танзанию (1:0), Камерун (2:0) и Нигерию (0:0, пен. 4:2)
В матче за бронзу днем ранее Нигерия по пенальти взяла верх над командой Египта (0:0, пен. 4:2)
Сетка плей-офф КАН
