Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенегал – Марокко. Финал Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Сенегал
18.01.2026 21:00 - : -
Марокко
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
18 января 2026, 14:42 | Обновлено 18 января 2026, 14:47
58
0

Сенегал – Марокко. Финал Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 21:00 финальный поединок Кубка африканских наций

18 января 2026, 14:42 | Обновлено 18 января 2026, 14:47
58
0
Сенегал – Марокко. Финал Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

18 января в 21:00 проходит финальный матч Кубка африканских наций.

Сенегал и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Сенегала в плей-оф победила команды Судана (3:1), Мали (1:0) и Египта (1:0).

Сборная Марокко последовательно обыграла Танзанию (1:0), Камерун (2:0) и Нигерию (0:0, пен. 4:2)

В матче за бронзу днем ранее Нигерия по пенальти взяла верх над командой Египта (0:0, пен. 4:2)

Сетка плей-офф КАН

Сенегал – Марокко. Финал Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Сенегал – Марокко
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сенегал – Марокко. Прогноз и анонс на финал Кубка африканских наций
Сенегал – Марокко. Текстовая трансляция матча
Египет – Нигерия – 0:0 (пен. 2:4). Серия пенальти за бронзу КАН. Видеообзор
сборная Сенегала по футболу смотреть онлайн Кубок африканских наций сборная Марокко по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Футбол | 18 января 2026, 08:46 8
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой

Оба уладили конфликт и пожали друг другу руки

Карпаты сделали предложение по мексиканскому хавбеку Дефенсор Спортинг
Футбол | 18 января 2026, 12:40 0
Карпаты сделали предложение по мексиканскому хавбеку Дефенсор Спортинг
Карпаты сделали предложение по мексиканскому хавбеку Дефенсор Спортинг

20-летний Хавьер Бискайзаку может вскоре оказаться в украинской Премьер-лиге

Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18.01.2026, 09:12
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open
Теннис | 18.01.2026, 08:27
Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open
Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18.01.2026, 09:41
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 54
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
17.01.2026, 16:26 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем