Лига конференций11 апреля 2025, 11:29 |
69
1
Фиорентина добыла юбилейную выездную победу в Лиге Конференции за 3 сезона
Итальянский клуб победил в выездной игре в Словении
11 апреля 2025, 11:29 |
69
1
В первом четвертьфинальном матче Лиги Конференций итальянская «Фиорентина» победила на выезде словенский «Целе» со счетом 2:1.
Начиная с сезона 2022/23, клуб из Флоренции имеет в своем активе 10 выездных побед в турнире.
Ни один другой клуб не имеет такого количества побед в Лиге Конференций за данный период.
2024/25:
- «Целе» – «Фиорентина» – 1:2
- «Санкт-Галлен» – «Фиорентина» – 2:4
2023/24:
- «Маккаби Хайфа» – «Фиорентина» – 3:4
- «Чукарички» – «Фиорентина» – 0:1
2022/23:
- «Базель» – «Фиорентина» – 1:3
- «Лех» – «Фиорентина» – 1:4
- «Сивасспор» – «Фиорентина» – 1:4
- «Брага» – «Фиорентина» – 0:4
- «РФШ» – «Фиорентина» – 0:3
- «Хартс» – «Фиорентина» – 0:3
10 - Since the 2022/23 season, #Fiorentina have won 10 away games in Conference League, more than any other side in this period. Conquest.#CeljeFiorentina #UECL— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 10, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2025, 11:28 0
Английский полузащитник Деклан Райс получил признание
Футбол | 11 апреля 2025, 08:23 4
Тренер должен выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов
Футбол | 11.04.2025, 06:23
Футбол | 10.04.2025, 20:06
Футбол | 11.04.2025, 10:42
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Фіорентина знайшла свій турнір, але здається цього сезону трофей буде у Челсі
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.04.2025, 08:24 10
11.04.2025, 07:42 2
09.04.2025, 09:52 2
10.04.2025, 09:30 3
09.04.2025, 11:14 19
09.04.2025, 13:38 5
10.04.2025, 02:23 5
10.04.2025, 10:25