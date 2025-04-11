Фиорентина добыла юбилейную выездную победу в Лиге Конференции за 3 сезона

В первом четвертьфинальном матче Лиги Конференций итальянская «Фиорентина» победила на выезде словенский «Целе» со счетом 2:1.

Начиная с сезона 2022/23, клуб из Флоренции имеет в своем активе 10 выездных побед в турнире.

Ни один другой клуб не имеет такого количества побед в Лиге Конференций за данный период.

2024/25:

«Целе» – «Фиорентина» – 1:2

«Санкт-Галлен» – «Фиорентина» – 2:4

2023/24:

«Маккаби Хайфа» – «Фиорентина» – 3:4

«Чукарички» – «Фиорентина» – 0:1

2022/23:

«Базель» – «Фиорентина» – 1:3

«Лех» – «Фиорентина» – 1:4

«Сивасспор» – «Фиорентина» – 1:4

«Брага» – «Фиорентина» – 0:4

«РФШ» – «Фиорентина» – 0:3

«Хартс» – «Фиорентина» – 0:3