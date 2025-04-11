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  4. Фиорентина добыла юбилейную выездную победу в Лиге Конференции за 3 сезона
Лига конференций
11 апреля 2025, 11:29 |
69
1

Фиорентина добыла юбилейную выездную победу в Лиге Конференции за 3 сезона

Итальянский клуб победил в выездной игре в Словении

11 апреля 2025, 11:29 |
69
1
Фиорентина добыла юбилейную выездную победу в Лиге Конференции за 3 сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Фиорентина

В первом четвертьфинальном матче Лиги Конференций итальянская «Фиорентина» победила на выезде словенский «Целе» со счетом 2:1.

Начиная с сезона 2022/23, клуб из Флоренции имеет в своем активе 10 выездных побед в турнире.

Ни один другой клуб не имеет такого количества побед в Лиге Конференций за данный период.

2024/25:

  • «Целе» – «Фиорентина» – 1:2
  • «Санкт-Галлен» – «Фиорентина» – 2:4

2023/24:

  • «Маккаби Хайфа» – «Фиорентина» – 3:4
  • «Чукарички» – «Фиорентина» – 0:1

2022/23:

  • «Базель» – «Фиорентина» – 1:3
  • «Лех» – «Фиорентина» – 1:4
  • «Сивасспор» – «Фиорентина» – 1:4
  • «Брага» – «Фиорентина» – 0:4
  • «РФШ» – «Фиорентина» – 0:3
  • «Хартс» – «Фиорентина» – 0:3
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Mark4854590
Фіорентина знайшла свій турнір, але здається цього сезону трофей буде у Челсі
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