Фиорентина добыла юбилейную выездную победу в Лиге Конференции за 3 сезона

В первом четвертьфинальном матче Лиги Конференций итальянская «Фиорентина» победила на выезде словенский «Целе» со счетом 2:1.

Начиная с сезона 2022/23, клуб из Флоренции имеет в своем активе 10 выездных побед в турнире.

Ни один другой клуб не имеет такого количества побед в Лиге Конференций за данный период.

