ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший игрок Серии А в марте

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик стал лучшим игроком итальянской Серии А по итогам марта. Об этом пишет пресс-служба лиги.

«Вы проголосовали! 🎯Довбик – лучший игрок марта», – говорится в сообщении пресс-службы.

В голосовании Николо Бареллу из «Интера», Люка Да Кунью из «Комо», Николо Фаджоли из «Фиорентины», Риккардо Орсолини из «Болоньи» и Умара Соле из «Удинезе».

Приз от Серии А и EA SPORTS FC футболисту вручат перед домашним матчем с Вероной, который пройдет 19 апреля. Специальная карта Довбика с рейтингом 89 теперь доступна в EA SPORTS FC 25 в режиме Ultimate Team.

You voted, he delivered 🎯



Dovbyk is the March Player of the Month!#FC25 @EASPORTSFC @easportsfcit pic.twitter.com/JBl8R6ndh0