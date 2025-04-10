ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший игрок Серии А в марте
Украинский форвард получил признание фанатов
Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик стал лучшим игроком итальянской Серии А по итогам марта. Об этом пишет пресс-служба лиги.
«Вы проголосовали! 🎯Довбик – лучший игрок марта», – говорится в сообщении пресс-службы.
В голосовании Николо Бареллу из «Интера», Люка Да Кунью из «Комо», Николо Фаджоли из «Фиорентины», Риккардо Орсолини из «Болоньи» и Умара Соле из «Удинезе».
Приз от Серии А и EA SPORTS FC футболисту вручат перед домашним матчем с Вероной, который пройдет 19 апреля. Специальная карта Довбика с рейтингом 89 теперь доступна в EA SPORTS FC 25 в режиме Ultimate Team.
You voted, he delivered 🎯— Lega Serie A (@SerieA_EN) April 10, 2025
Dovbyk is the March Player of the Month!#FC25 @EASPORTSFC @easportsfcit pic.twitter.com/JBl8R6ndh0
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