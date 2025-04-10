Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший игрок Серии А в марте
Италия
10 апреля 2025, 15:36 | Обновлено 10 апреля 2025, 15:37
1718
11

ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший игрок Серии А в марте

Украинский форвард получил признание фанатов

10 апреля 2025, 15:36 | Обновлено 10 апреля 2025, 15:37
1718
11
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший игрок Серии А в марте
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик стал лучшим игроком итальянской Серии А по итогам марта. Об этом пишет пресс-служба лиги.

«Вы проголосовали! 🎯Довбик – лучший игрок марта», – говорится в сообщении пресс-службы.

В голосовании Николо Бареллу из «Интера», Люка Да Кунью из «Комо», Николо Фаджоли из «Фиорентины», Риккардо Орсолини из «Болоньи» и Умара Соле из «Удинезе».

Приз от Серии А и EA SPORTS FC футболисту вручат перед домашним матчем с Вероной, который пройдет 19 апреля. Специальная карта Довбика с рейтингом 89 теперь доступна в EA SPORTS FC 25 в режиме Ultimate Team.

По теме:
Довбик – второй украинец, которого выбирали лучшим игроком месяца в Серии А
«Сделал плохое». Экс-игрок Ромы спустя годы признался в «преступлении»
Конкуренции не будет? Изменения в Роме коснутся Довбика и Шомуродова
Серия A лучший игрок чемпионат Италии по футболу Рома Рим Артем Довбик Николо Барелла Николо Фаджоли Риккардо Орсолини Умар Соле
Олег Вахоцкий Источник: Серия A
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
Футбол | 09 апреля 2025, 23:42 18
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине

Кто-то на таком уровне выступает в 40 лет, а кто-то – уже в 29…

Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
Футбол | 09 апреля 2025, 17:30 2
Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных

Зеедорф отметил класс Райса

Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Бокс | 10.04.2025, 09:55
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
МЕЛЬГОСА: «Коррупции у сборных не существует. Скаутинг профессиональный»
Футбол | 10.04.2025, 14:11
МЕЛЬГОСА: «Коррупции у сборных не существует. Скаутинг профессиональный»
МЕЛЬГОСА: «Коррупции у сборных не существует. Скаутинг профессиональный»
Хамло из россии устроило разборки, награждая призеров ЧЕ по борьбе
Другие виды | 10.04.2025, 11:55
Хамло из россии устроило разборки, награждая призеров ЧЕ по борьбе
Хамло из россии устроило разборки, награждая призеров ЧЕ по борьбе
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romario1501
Спорт.юа, як кращий гравець березня??? Ви ж цілий місяць писали, що його будуть продавати)))
Ответить
+5
Отаман
Дуже добре 
Ответить
0
C.Пеклов
Молодець,треба щоб й за збірну добре грав!
Ответить
0
Dnonama1
1 квітня вже пройшло 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Ukraine
Вітаю!
Оце гарна новина)
Ответить
0
😸
На зло всім хейтерам. 
Молодець👍
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Вот это да! Конечно неожиданно, его даже за голы срут, то не так забил, то мало обвел. Заслуженно или нет, Серии А в данном случае видней.
Ответить
0
DaVinci
Красавчик. Починає розуміти вимоги тренера і показувати результати.
Ответить
0
Gargantua81
удивительный результат для меня. мне показалось, что он даже в Роме далеко не лучший.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
09.04.2025, 04:58 2
Бокс
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
08.04.2025, 22:36 3
Футбол
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
09.04.2025, 03:23
Снукер
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 07:47 7
Футбол
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
09.04.2025, 00:21 2
Бокс
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
09.04.2025, 04:09 2
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
09.04.2025, 08:24 7
Футбол
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
09.04.2025, 13:38 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем