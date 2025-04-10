Конкуренции не будет? Изменения в Роме коснутся Довбика и Шомуродова
Главный тренер римского клуба планирует сыграть с двумя форвардами
13 апреля состоится матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Лацио» и «Рома».
Сообщается, что в этом поединке главный тренер римского клуба Клаудио Раньери может сделать несколько изменений в стартовом составе.
Оба форварда – Артем Довбик и Эльдор Шомуродов – с высокой вероятностью выйдут в стартовом составе. Наставник «Ромы» доволен формой футболистов в последнее время и не хочет держать одного из игроков на скамейке запасных.
Раньери пока не принял окончательное решение о выборе состава и изменениях в схеме на поле. Единственное, что его беспокоит – отсутствие замены, если оба футболиста будут играть с первых минут.
«Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице, в активе клуба – 53 балла. Поединок «Лацио» – «Рома» пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
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