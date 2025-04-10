Конкуренции не будет? Изменения в Роме коснутся Довбика и Шомуродова

13 апреля состоится матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Лацио» и «Рома».

Сообщается, что в этом поединке главный тренер римского клуба Клаудио Раньери может сделать несколько изменений в стартовом составе.

Оба форварда – Артем Довбик и Эльдор Шомуродов – с высокой вероятностью выйдут в стартовом составе. Наставник «Ромы» доволен формой футболистов в последнее время и не хочет держать одного из игроков на скамейке запасных.

Раньери пока не принял окончательное решение о выборе состава и изменениях в схеме на поле. Единственное, что его беспокоит – отсутствие замены, если оба футболиста будут играть с первых минут.

«Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице, в активе клуба – 53 балла. Поединок «Лацио» – «Рома» пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.