«Это отличная идея». Раньери – о конкуренции Довбика и Шомуродова

6 апреля состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Ювентус». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения этого противостояния главный тренер римской команды Клаудио Раньери прокомментировал конкуренцию в атаке среди своих подопечных:

«Я должен тщательно подумать о возможности ставить Довбика и Шомуродова вместе в стартовый состав. Если они будут играть одновременно, то кого я должен выпускать на замену? Это отличная идея и она мне нравится, но если один форвард устанет, кого выпускать на поле вместо него? У меня не будет никаких альтернатив.

Я постоянно много думаю, когда выбираю состав. Оба футболиста дают много полезного. Шомуродов заслуживает того, чтобы играть постоянно. Поэтому иногда мне приходиться менять Довбика, что снять с него нагрузку. Мне приятно наблюдать, с каким желанием они выходят на футбольное поле. Это самое важное для любого тренера», – признался Раньери.