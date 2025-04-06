85 минут Довбика. Рома и Ювентус обменялись голами в центральном матче тура

6 апреля состоялся матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 85 минут, после чего был заменен на Томмазо Бальданци.

Первым в этой встрече на 40-й отличился хавбек туринцев Мануэль Локателли. На старте второго тайма за волков забил Эльдор Шомуродов (49), который вышел на вторую 45-минутку.

В таблице чемпионата Италии Рома занимает седьмое место с 53 очками. У Ювентуса 56 пунктов и пятая позиция.

Серия А 2024/25. 31-й тур, 6 апреля

Рома – Ювентус – 1:1

Голы: Шомуродов, 49 – Локателли, 40

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine