85 минут Довбика. Рома и Ювентус обменялись голами в центральном матче тура
Поединок 31-го тура Серии А завершился со счетом 1:1, Артем без голевых действий
6 апреля состоялся матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:1.
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Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 85 минут, после чего был заменен на Томмазо Бальданци.
Первым в этой встрече на 40-й отличился хавбек туринцев Мануэль Локателли. На старте второго тайма за волков забил Эльдор Шомуродов (49), который вышел на вторую 45-минутку.
В таблице чемпионата Италии Рома занимает седьмое место с 53 очками. У Ювентуса 56 пунктов и пятая позиция.
Серия А 2024/25. 31-й тур, 6 апреля
Рома – Ювентус – 1:1
Голы: Шомуродов, 49 – Локателли, 40
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