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Чемпионат Италии
Рома
06.04.2025 21:45 – FT 1 : 1
Ювентус
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Италия
06 апреля 2025, 23:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:55
522
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85 минут Довбика. Рома и Ювентус обменялись голами в центральном матче тура

Поединок 31-го тура Серии А завершился со счетом 1:1, Артем без голевых действий

06 апреля 2025, 23:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:55
522
0
85 минут Довбика. Рома и Ювентус обменялись голами в центральном матче тура
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля состоялся матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 85 минут, после чего был заменен на Томмазо Бальданци.

Первым в этой встрече на 40-й отличился хавбек туринцев Мануэль Локателли. На старте второго тайма за волков забил Эльдор Шомуродов (49), который вышел на вторую 45-минутку.

В таблице чемпионата Италии Рома занимает седьмое место с 53 очками. У Ювентуса 56 пунктов и пятая позиция.

Серия А 2024/25. 31-й тур, 6 апреля

Рома – Ювентус – 1:1

Голы: Шомуродов, 49 – Локателли, 40

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Мануэль Локателли Эльдор Шомуродов Артем Довбик Рома Рим Ювентус Рома - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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